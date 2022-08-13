Ev sahibi ekip, İlkay Gündoğan 'ın 17, Kevin de Bruyne 'nin 31, Phil Foden'ın 37 ve Jefferson Lerma'nın kendi kalesine 79. dakikada attığı gollerle 4-0 kazandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Premier Lig'de son şampiyon Manchester City ikide iki yaptı - Son Dakika

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