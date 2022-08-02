İngiltere Premier Lig'de 'hakem' devrimi! VAR konuşmaları paylaşılacak

VAR sistemi kullanılmaya başlandığında bu yana futbolseverlerin en çok istediği durumlardan biri olan 'Konuşmaların yayınlaması' konu su İngiltere'de hayata geçiyor.

KONUŞMALAR YAYINLANACAK

Times'ın haberine göre, lig yönetimi, Premier Lig maçlarında VAR odası ile orta hakem arasında geçen diyalogların müsabaka sonrası kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi. Premier Lig CEO'su Richard Masters yaptığı açıklamada, bu kararın büyük bir kesimin desteğini aldığını ifade etti. Ayrıca bu diyaloglar, görüntüye izin verilmediği için yalnızca ses olarak yayınlanacak.