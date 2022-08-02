İngiltere Premier Lig'de 'hakem' devrimi! VAR konuşmaları paylaşılacak - Son Dakika
Üye Girişi

İngiltere Premier Lig'de 'hakem' devrimi! VAR konuşmaları paylaşılacak

02.08.2022 12:03

İngiltere Premier Lig, devrim niteliğinde bir değişiklikle yeni sezona başlıyor. VAR odası ile maçın orta hakemi arasındaki konuşmaların karşılaşma sonrası paylaşılacağı bildirildi.

VAR sistemi kullanılmaya başlandığında bu yana futbolseverlerin en çok istediği durumlardan biri olan 'Konuşmaların yayınlaması' konu su İngiltere'de hayata geçiyor.

KONUŞMALAR YAYINLANACAK

Times'ın haberine göre, lig yönetimi, Premier Lig maçlarında VAR odası ile orta hakem arasında geçen diyalogların müsabaka sonrası kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi. Premier Lig CEO'su Richard Masters yaptığı açıklamada, bu kararın büyük bir kesimin desteğini aldığını ifade etti. Ayrıca bu diyaloglar, görüntüye izin verilmediği için yalnızca ses olarak yayınlanacak.

İngiltere Premier Lig, devrim niteliğinde bir değişiklikle yeni sezona başlıyor: Hakem konuşmaları yayınlanacak
YORUMLAR
500
3,5 aylık hamile Fahriye Evcen ile oğlu Karan'dan kötü haber! Koronavirüse yakalandılar 3,5 aylık hamile Fahriye Evcen ile oğlu Karan'dan kötü haber! Koronavirüse yakalandılar Abdullah Gül'den hükümete 'ekonomi' eleştirisi: Bir seçim mağlubiyeti söz konusu olursa bunun en büyük sebebi enflasyonu hafife almak olur Abdullah Gül'den hükümete 'ekonomi' eleştirisi: Bir seçim mağlubiyeti söz konusu olursa bunun en büyük sebebi enflasyonu hafife almak olur

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İngiltere Premier Lig'de 'hakem' devrimi! VAR konuşmaları paylaşılacak - Son Dakika


Son Dakika
12:03 İngiltere Premier Lig'de 'hakem' devrimi! VAR konuşmaları paylaşılacak
11:58 Çemişgezek'te dev yılanların savaşı! Birbirlerini yemeye çalıştılar
11:54 Süper Lig'de yeni sezon başlıyor! 64 sezonda sadece 6 takım şampiyon olabildi
11:36 Türkiye tarihinin en uzun soyadı duyanları şaşkına çeviriyor
11:28 Emre Akbaba'nın performansı Galatasaray yönetimi rahatlattı
11:25 İstanbul'da "Sen benim abimi bitirdin" cinayeti! 19 yaşındaki genç uyuşturucu tartışması sonrası başından vuruldu
11:18 Şifa kaynağı kenger sakızının fiyatı altını yakaladı! 1000 liraya satılıyor
11:14 CHP lideri Kılıçdaroğlu, yüzde 4.4 oy aldığı Erzurum'a 120 milletvekiliyle beraber gitti
11:09 Mete Yarar, ısrarla ev adresini soran anketçi Murat Gezici'ye patladı: Ne yapacaksın benim adresimi, niye soruyorsun?
11:07 Galatasaray, İstanbul'a getirdiği Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö'nün transferini resmen açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 12:18:31. #1.13#
SON DAKİKA: İngiltere Premier Lig'de 'hakem' devrimi! VAR konuşmaları paylaşılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement