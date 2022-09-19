Brighton'da Potter'dan boşalan teknik direktörlüğe de Zerbi getirildi - Son Dakika
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Brighton'da Potter'dan boşalan teknik direktörlüğe de Zerbi getirildi

19.09.2022 16:01
Brighton'da Potter'dan boşalan teknik direktörlüğe de Zerbi getirildi

İngiltere Premier Lig ekibi Brighton, Chelsea ile anlaşan teknik direktör Graham Potter'ın yerine Roberto de Zerbi'nin göreve getirildiğini duyurdu.

İngiltere Premier Lig ekibi Brighton, Chelsea ile anlaşan teknik direktör Graham Potter'ın yerine Roberto de Zerbi'nin göreve getirildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 43 yaşındaki İtalyan teknik adamla 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Ülkesinin Sassuolo ekibinde 2018'den itibaren teknik direktör olarak elde ettiği başarılarla dikkatleri üzerine çeken de Zerbi, 2021 yazında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'e gitmişti.

Shakhtar Donetsk'i 2021 Ukrayna Süper Kupası'nda şampiyonluğa taşıyan de Zerbi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle geçen yılın temmuz ayında görevinden ayrılmıştı.

Bu sezon Premier Lig'e hızlı bir giriş yapan Brighton, bir maç eksiği olmasına rağmen 7. hafta sonunda liderin 5 puan uzağında, 4. sırada yer alıyor.

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Kaynak: AA

Chelsea, Ukrayna, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Brighton'da Potter'dan boşalan teknik direktörlüğe de Zerbi getirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Brighton'da Potter'dan boşalan teknik direktörlüğe de Zerbi getirildi - Son Dakika
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