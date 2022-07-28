İngiltere basınına göre Everton, Dwight McNeil'in bonservisi için Burnley'ye 20 milyon sterlin ödedi.

Kulüpten yapılan açıklamada, McNeil'in bonservisi konusunda Burnley ile anlaşmaya varıldığı ve 22 yaşındaki kanat oyuncusuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kaynak: AA

Burnley, England, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Everton, Dwight McNeil'i transfer etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.