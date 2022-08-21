Premier Lig'de Chelsea, Leeds United'a 3-0 yenildi - Son Dakika
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Premier Lig'de Chelsea, Leeds United'a 3-0 yenildi

21.08.2022 18:08
Premier Lig'de Chelsea, Leeds United'a 3-0 yenildi

İngiltere Premier Lig'in 3. hafta maçında Chelsea, deplasmanda Leeds United'a 3-0 mağlup oldu.

İngiltere Premier Lig'in 3. hafta maçında Chelsea, deplasmanda Leeds United'a 3-0 mağlup oldu.

Leeds şehrindeki Elland Road Stadyumu'nda Chelsea'yi konuk eden Leeds United, 33. dakikada Brenden Aaronson'un ve 37. dakikada Rodrigo'nun golleri ile maçın ilk yarısını 2-0 önde kapattı.

Maçın 69. dakikasında Jack Harrison ile bir gol daha bulan Leeds United, maçı 3-0 kazandı.

Chelsea'de Kalidou Koulibaly, 84. dakikada kırmızı kart gördü.

Günün diğer maçında ise, Brighton & Hove Albion, deplasmanda West Ham United'ı 2-0 yendi.

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Kaynak: AA

Chelsea, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Premier Lig'de Chelsea, Leeds United'a 3-0 yenildi - Son Dakika
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