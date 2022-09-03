Premier Lig'de Chelsea, West Ham United'ı 2-1 yendi - Son Dakika
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Premier Lig'de Chelsea, West Ham United'ı 2-1 yendi

03.09.2022 19:24
Premier Lig'de Chelsea, West Ham United'ı 2-1 yendi

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Chelsea, konuk ettiği West Ham United'ı 2-1 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Chelsea, konuk ettiği West Ham United'ı 2-1 mağlup etti.

Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. Konuk ekip, 62. dakikada Michail Antonio ile 1-0 öne geçerken, Chelsea, Benjamin Chilwell'in 76. dakikadaki golü ile durumu eşitledi.

Chelsea, 88. dakikada Kai Havertz'in golüyla 2-1 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.

Bugün oynanan diğer maçta Tottenham, konuk ettiği Fulham'ı 2-1 yendi.

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Kaynak: AA

West Ham United, Chelsea, Londra, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Premier Lig'de Chelsea, West Ham United'ı 2-1 yendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Premier Lig'de Chelsea, West Ham United'ı 2-1 yendi - Son Dakika
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