Premier Lig'de Chelsea, West Ham United'ı 2-1 yendi

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Chelsea, konuk ettiği West Ham United'ı 2-1 mağlup etti.
Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. Konuk ekip, 62. dakikada Michail Antonio ile 1-0 öne geçerken, Chelsea, Benjamin Chilwell'in 76. dakikadaki golü ile durumu eşitledi.
Chelsea, 88. dakikada Kai Havertz'in golüyla 2-1 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.
Bugün oynanan diğer maçta Tottenham, konuk ettiği Fulham'ı 2-1 yendi.
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