Manchester United, Arsenal'a Premier Lig'deki ilk yenilgisini tattırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Manchester United, Arsenal'a Premier Lig'deki ilk yenilgisini tattırdı

04.09.2022 20:44
Manchester United, Arsenal'a Premier Lig'deki ilk yenilgisini tattırdı

İngiltere Premier Lig'in 6. hafta kapanış maçında Manchester United, Arsenal'ı 3-1 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 6. hafta kapanış maçında Manchester United, Arsenal'ı 3-1 mağlup etti.

Sezona kötü başlayan ancak son 3 maçını kazanan Manchester United, 5'te 5 yaparak puan tablosunun zirvesinde yer alan Arsenal'ı ağırladı.

Yeni transferi Antony'nin 35. dakikada attığı golle soyunma odasına önde giden Manchester United, Rashford'ın 66 ve 75. dakikadaki golleriyle maçı 3-1 kazandı.

Arsenal'ın golünü 60. dakikada Saka kaydetti.

Art arda 4. galibiyetini alan Manchester United, puanını 12'ye yükseltti. Arsenal ise 15 puanda kalmasına rağmen liderliğini sürdürdü.

YORUMLAR
500
Manchester United, Leicester City deplasmanında tek golle kazandı Manchester United, Leicester City deplasmanında tek golle kazandı Fenerbahçe'den inanılmaz transfer hamlesi! Başkan Ali Koç, Cristiano Ronaldo ile prensip anlaşmasına vardı Fenerbahçe'den inanılmaz transfer hamlesi! Başkan Ali Koç, Cristiano Ronaldo ile prensip anlaşmasına vardı
Kaynak: AA

Manchester United, Arsenal FC, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manchester United, Arsenal'a Premier Lig'deki ilk yenilgisini tattırdı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:10 ABD'de bir öğretmen, sınıfta giydiği kıyafet velilerden tepki toplayınca işten kovuldu
20:05 Instagram hesabından Fenerbahçe paylaşımlarını kaldıran Mauricio Lemos'un takımdan ayrılması bekleniyor
19:45 2022-YKS ek yerleştirme tercihleri 7-13 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek
19:31 Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City arka arkaya mağlubiyet alıyor! Sahasında Sheffield United'a 2-0 yenildi
19:07 Manzara fotoğrafı çekmek isteyen adam el frenini çekmeyi unutunca araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
18:33 Galatasaray, ünlü futbolcu James Rodriguez'i gündemine aldı!
18:27 CHP milletvekili Gürsel Tekin, "İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" sorusunu cevapladı: Elbette verilebilir
18:02 Eski hakem Fırat Aydınus'tan çarpıcı iddia: Maaşlar ödenmemiş
17:52 Yunanistan'da 10 kişiyi öldüren virüs Türkiye sınırında! Hiçbir belirtisi yok
17:25 Rusya, Çin ve Hindistan Sibirya'da buluştu! 50 bin askerle dev bir tatbikat yaptılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2022 20:44:42. #1.13#
SON DAKİKA: Manchester United, Arsenal'a Premier Lig'deki ilk yenilgisini tattırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement