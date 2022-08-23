West Ham United, Chelsea'den Emerson'u kadrosuna kattı - Son Dakika
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West Ham United, Chelsea'den Emerson'u kadrosuna kattı

23.08.2022 22:26
West Ham United, Chelsea'den Emerson'u kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig takımı West Ham United, Chelsea forması giyen İtalyan savunma oyuncusu Emerson'u kadrosuna kattı.

İngiltere Premier Lig takımı West Ham United, Chelsea forması giyen İtalyan savunma oyuncusu Emerson'u kadrosuna kattı.

İngiliz kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Chelsea'den transfer edilen 28 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Transferi hakkında açıklamada bulunan Emerson, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum ve hazırım." ifadesini kullandı.

İngiliz medyası, West Ham United'ın, Emerson'un transferi için Chelsea'ye 15 milyon sterlin bonservis ücreti ödeyeceğini iddia etti.

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Kaynak: AA

West Ham United, Chelsea, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor West Ham United, Chelsea'den Emerson'u kadrosuna kattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: West Ham United, Chelsea'den Emerson'u kadrosuna kattı - Son Dakika
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