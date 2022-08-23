İngiliz medyası, West Ham United'ın, Emerson'un transferi için Chelsea'ye 15 milyon sterlin bonservis ücreti ödeyeceğini iddia etti.

Transferi hakkında açıklamada bulunan Emerson, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum ve hazırım." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

West Ham United, Chelsea, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › West Ham United, Chelsea'den Emerson'u kadrosuna kattı - Son Dakika

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