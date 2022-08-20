Leicester City, Jamie Vardy'nin sözleşmesini uzattı - Son Dakika
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Leicester City, Jamie Vardy'nin sözleşmesini uzattı

20.08.2022 13:14
Leicester City, Jamie Vardy'nin sözleşmesini uzattı

İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City, 35 yaşındaki golcü futbolcu Jamie Vardy'nin sözleşmesini uzattığını açıkladı.

İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City, 35 yaşındaki golcü futbolcu Jamie Vardy'nin sözleşmesini uzattığını açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Leicester City Futbol Kulübü, Jamie Vardy'nin Haziran 2024'e kadar sözleşme uzatmayı kabul ettiğini doğruluyor." ifadeleri yer aldı.

35 yaşındaki İngiliz oyuncu, geçen mayıs ayında kulüpte 10. yılını kutladı.

Leicester City formasıyla tüm müsabakalarda 387 maça çıkan Vardy, 164 golle tüm zamanların en çok gol atan üçüncü oyuncusu konumunda.

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Kaynak: AA

Leicester City FC, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Leicester City, Jamie Vardy'nin sözleşmesini uzattı - Son Dakika

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