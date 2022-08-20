Leicester City, Jamie Vardy'nin sözleşmesini uzattı

Leicester City formasıyla tüm müsabakalarda 387 maça çıkan Vardy, 164 golle tüm zamanların en çok gol atan üçüncü oyuncusu konumunda.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Leicester City Futbol Kulübü, Jamie Vardy'nin Haziran 2024'e kadar sözleşme uzatmayı kabul ettiğini doğruluyor." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA

Leicester City FC, Futbol, Spor, Son Dakika

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