Hollanda ekibi Ajax, Antony'nin bonservis bedelinin 95 milyon avro olduğunu, ekstra ödemelerle miktarın 100 milyon avroya çıkabileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Manchester United, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Manchester United, Antony için Ajax'la anlaştı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.