İngiltere ve Gana Golsüz Berabere - Son Dakika
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İngiltere ve Gana Golsüz Berabere

24.06.2026 01:36
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FIFA 2026 Dünya Kupası L Grubu'nda İngiltere ve Gana, Boston'da 0-0 berabere kaldı.

(BOSTON) - FIFA 2026 Dünya Kupası L Grubu'nda, İngiltere ve Gana golsüz berabere kaldı.

İngiltere ile Gana, 2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu ikinci maçında, ABD'nin Boston Stadyumu'nda karşılaştı. İki takım sahadan golsüz ayrıldı.

İlk maçında Hırvatistan'ı 4-2 yenen İngiltere ile Panama'yı 1-0 mağlup eden Gana, gruptaki ikinci karşılaşmalarında 0-0 berabere kaldı.

Bu sonucun ardından İngiltere ve Gana puanlarını 4'e yükseltti. L Grubu son maçlarında, İngiltere Panama ile Gana ise Hırvatistan ile karşılaşacak.

Kaynak: ANKA

İngiltere, Futbol, Dünya, Gana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İngiltere ve Gana Golsüz Berabere - Son Dakika

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