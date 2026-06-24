İngiltere ve Gana'ya golsüz eşitlik - Son Dakika
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İngiltere ve Gana'ya golsüz eşitlik

İngiltere ve Gana\'ya golsüz eşitlik
24.06.2026 01:30
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere, Gana ile 0-0 berabere kalarak puanını 4'e yükseltti.

2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu'nun 2. haftasında İngiltere, Gana ile golsüz berabere kaldı.

2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu'nun 2. haftasında İngiltere ile Gana, ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Boston Stadı'nda karşı karşıya geldi. Honduraslı hakem Said Martinez'in yönettiği mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda da iki takımın atakları sonuçsuz kalınca mücadele 0-0 sona erdi. Bu sonuçla iki takım da puanını 4'e yükseltti.

Grubun son haftasında İngiltere, Panama ile karşılaşacak. Gana ise Hırvatistan'la oynayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İngiltere, Futbol, Dünya, Gana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İngiltere ve Gana'ya golsüz eşitlik - Son Dakika

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