Iniesta Futbola Veda Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Iniesta Futbola Veda Etti

İspanyol futbol efsanesi Andres Iniesta, 40 yaşında profesyonel kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

07.10.2024 19:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya'nın yaşayan efsanelerinden Andres Iniesta, 40 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

İspanya'da Barcelona ve milli takım ile sayısız başarılara imza atan, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Emirates Club'da forma giyen Andres Iniesta profesyonel futbol kariyerini noktaladığını duyurdu. Katalanlarda altyapının ardından 2002 yılında A takıma yükselen Iniesta, 2018 yılına kadar aralıksız forma giydi. İspanyol futbolcu 674 maçta 57 gol, 135 asiste imza atarken; 9 LaLiga şampiyonluğu, 7 İspanya Süper Kupa, 6 İspanya Kral Kupası, 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 3 UEFA Süper Kupa kazandı.

İspanya Milli Takımı formasını 131 kez terleten Iniesta, 14 kez fileleri havalandırırken, 1 kez Dünya Kupası, 2 kez de Avrupa şampiyonluğu yaşadı.

2018 yılında Japonya'ya transfer olan Iniesta, Vissel Kobe takımıyla 1'i lig olmak üzere 3 kupa kazandı. Başarılı orta saha 134 kez giydiği forma altında 26 gol, 25 asistlik performans sergiledi.

Iniesta, kariyerinin son döneminde ise Ağustos 2023'te Emirates Club'a imza attı ve 1 sezon sonra takımdan ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Milli Takım, Barcelona, Iniesta, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Iniesta Futbola Veda Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:25 İncel şiddetle ilgili korkutan sözler: Buzdağının görünen yüzü İncel şiddetle ilgili korkutan sözler: Buzdağının görünen yüzü
17:50 81 il başkanının sahip çıktığı Gülşah Durbay gözyaşlarını tutamadı 81 il başkanının sahip çıktığı Gülşah Durbay gözyaşlarını tutamadı
17:13 Elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yapılmayacak Elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yapılmayacak
16:59 Türkiye, vahşice öldürülen 2 kadına ağlarken İstanbul’da çekilen görüntü pes dedirtti Türkiye, vahşice öldürülen 2 kadına ağlarken İstanbul'da çekilen görüntü pes dedirtti
14:57 Katledilen İkbal Uzuner’in babasının ilk ifadesi ortaya çıktı Katledilen İkbal Uzuner'in babasının ilk ifadesi ortaya çıktı
09:29 Nihat Kahveci, Giovanni van Bronckhorst’a demediğini bırakmadı Nihat Kahveci, Giovanni van Bronckhorst'a demediğini bırakmadı
09:26 ABD’de ünlü DJ, evinde kafası kesilmiş halde bulundu ABD'de ünlü DJ, evinde kafası kesilmiş halde bulundu
09:18 Surlardaki vahşetin ardından Emniyet’ten 81 ilde “incel“ alarmı Surlardaki vahşetin ardından Emniyet'ten 81 ilde "incel" alarmı
09:16 3 şehirde yeni enerji alanı belirlendi 3 şehirde yeni enerji alanı belirlendi
09:16 Küresel piyasalar haftaya pozitif seyirle başladı Küresel piyasalar haftaya pozitif seyirle başladı
09:10 Maça damga vuran an Fatih Tekke, Okan Buruk’la selamlaşmadan gitti Maça damga vuran an! Fatih Tekke, Okan Buruk'la selamlaşmadan gitti
08:44 19 yaşındaki caninin babası: İkbal Uzuner’in annesi eşimi arayıp ’Oğlun kızımın beynini yıkadı, intihar edecekler’ demiş 19 yaşındaki caninin babası: İkbal Uzuner'in annesi eşimi arayıp 'Oğlun kızımın beynini yıkadı, intihar edecekler' demiş
08:11 İstanbul’daki ünlü börekçide kıyma yerine sakatat-baş eti ve hayvan taşlığı kullanıldığı ortaya çıktı İstanbul'daki ünlü börekçide kıyma yerine sakatat-baş eti ve hayvan taşlığı kullanıldığı ortaya çıktı
07:35 Özgür Özel, 31 Mart seçimlerinde kaybettikleri şehirden özür diledi Özgür Özel, 31 Mart seçimlerinde kaybettikleri şehirden özür diledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2024 19:42:44. #1.11#
SON DAKİKA: Iniesta Futbola Veda Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.