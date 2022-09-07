Başkan Bozkurt, Avrupa ikinciliğini kutladı

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Avrupa ikinciliği kazanan milli oryantiring sporcusu Elif Gökçe Avcı'yı tebrik etti.

İnönü Belediyesi'nin milli sporcusu Elif Gökçe Avcı, Romanya'da 27 ülkeden 550 sporcunun katılımlarıyla düzenlenen Güneydoğu Avrupa Oryantiring yarışmasında gümüş madalya kazanarak Avrupa ikincisi oldu. Milli sporcusu Elif Gökçe Avcı, antrenörü İlyas Avcı ile birlikte İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'u makamında ziyaret etti. Sporcunun Avrupa ikinciliğini kutlayan Başkan Bozkurt, "Belediyemiz Milli Takım sporcularından Elif Gökçe Avcı'nın ulusal ve uluslararası arenada başarıları hepimiz için gurur kaynağıdır. Avrupa ikinciliği ile ülkemizi ve İnönü'müzü gururlandıran Elif kızımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

İnönü Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün Milli Takım Sporcusu Elif Gökçe Avcı da, katkı ve desteklerinden dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkür etti. Gerçekleştirilen ziyaret hediye takdimi ve fotoğraf çekimiyle son buldu. - ESKİŞEHİR