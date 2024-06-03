İnönü Belediyesi Gençlere Spor Malzemesi Desteği Verdi

Spor

Eskişehir'in İnönü Belediyesi, gençlerin spora olan ilgisini artırmak için amatör spora destek vermeye devam ediyor.

İnönü Belediyesi sosyal sorumluluk çerçevesinde 2024-2025 sezonunda İnönü Doğan Güneş Spor Kulübü'ne malzeme desteği verdi. Kulübün ihtiyaçları doğrultusunda belediye tarafından temin edilen eşofman ve spor ayakkabılardan oluşan malzemeler, İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı tarafından Kulüp Başkanı Recep Kacır'a teslim edildi. Başkan Hamamcı, vücut ve zihin sağlığı için gençlere yönelik yapılan etkinlikleri her zaman yanında olduklarını belirterek "Geleceğimiz olan gençlerin ve ilçe sporunun her zaman desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Kulüp Başkanı Kacır, her yıl olduğu gibi bu yıl da amatör spor kulüplerinden desteğini esirgemeyen İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı'ya ve İnönü Belediyesine teşekkür etti. - ESKİŞEHİR