İnönü üniversitesi Spor Yöneticiliği bölümü akredite edildi - Son Dakika
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İnönü üniversitesi Spor Yöneticiliği bölümü akredite edildi

30.06.2022 13:07
İnönü üniversitesi Spor Yöneticiliği bölümü akredite edildi

Malatya İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi bünyesindeki, Spor Yöneticiliği Bölümü, Spor Bilimleri Derneği, Spor Bilimleri Eğitim Programları, Spor Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (SPORAK) tarafından yapılan akreditasyon iki yıl boyunca geçerli...

Malatya İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi bünyesindeki, Spor Yöneticiliği Bölümü, Spor Bilimleri Derneği, Spor Bilimleri Eğitim Programları, Spor Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (SPORAK) tarafından yapılan akreditasyon iki yıl boyunca geçerli olacak ikinci yılın ardından yapılacak ara değerlendirmenin sonuç raporuyla üç yıl daha uzatılabilecek.

SPORAK Değerlendirme Takımı'nın Olumlu Raporu

SPORAK Değerlendirme Takımı'nın 2022 yılı Nisan ayında İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesine yaptığı saha ziyaretinin ardından kurulun olumlu raporu neticesinde İnönü Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü akredite edildi. Geçerlilik süresi ilk aşamada iki yıl olan akreditasyon, ikinci yılın sonunda yapılacak ara değerlendirme sonucunda üç yıllık olmak üzere yenilenebilecek.

"Kalite standartlarını sürdürebilir kılmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Eğitim öğretimde kalite standartlarını daha da artırmayı hedeflediklerini belirten Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Gündoğdu, "Üniversitemizin kalite politikaları çerçevesinde akademik ve idari personelimizle birlikte sürekli olarak çalışıyoruz ve şu an bu çalışmalarımızın meyvesini topluyoruz. Fakültemizin Spor Yöneticiliği Bölümü'nün akredite olması bizleri oldukça mutlu etti" ifadelerini kullandı.

SPORAK'ın İnönü Üniversitesine gerçekleştirdiği ziyarette eğitim öğretim faaliyetlerinin işleyişi, akademik ve idari personel ile fiziki imkanlar açısından oldukça olumlu bir izlenim bıraktıklarının altını çizen Gündoğdu, "Bugüne kadar elde ettiğimiz başarılara bir yenisini ekledik. Bundan sonra da eğitim öğretimde kalite standartlarını sürdürebilir kılmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu anlamda bizlere hedeflerimizi gerçekleştirebileceğimiz bir çalışma ortamı sağlayan ve desteklerini esirgemeyen başta Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Kızılay olmak üzere tüm akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Malatya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İnönü üniversitesi Spor Yöneticiliği bölümü akredite edildi - Son Dakika

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