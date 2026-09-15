Inter 2-0'dan geri dönüp Udinese'yi 5-3 yendi, Hakan Çalhanoğlu oynamadı - Son Dakika
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Inter 2-0'dan geri dönüp Udinese'yi 5-3 yendi, Hakan Çalhanoğlu oynamadı

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İtalya Birinci Futbol Ligi'nde Inter, 2-0 geriye düştüğü sahasındaki mücadelede Udinese'yi 5-3 mağlup etti. Kas zorlanması nedeniyle formasını giyemeyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun takımı, bu galibiyetle ligde 4'te 4 yaptı.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Inter, 2-0 geriye düştüğü sahasındaki mücadelede Udinese'yi 5-3 yendi.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun kas zorlanması nedeniyle forma giymediği Inter'de, galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Carlos Augusto, 35. dakikada Nicolo Barella, 57. dakikada Marcus Thuram, 67. dakikada Pio Esposito ve 79. dakikada Ange-Yoan Bonny attı.

Konuk ekibin gollerini ise 9. dakikada James Abankwah, 16. dakikada Jurgen Ekkelenkamp ve 90+1. dakikada Idrissa Gueye kaydetti.

Ligde averajla ikinci sıradaki Inter, bu galibiyetle 4'te 4 yaparken, Udinese 4 puanla 13. sırada yer aldı.

Kaynak: AA

Hakan Çalhanoğlu, İtalya Serie A, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Inter 2-0'dan geri dönüp Udinese'yi 5-3 yendi, Hakan Çalhanoğlu oynamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Inter 2-0'dan geri dönüp Udinese'yi 5-3 yendi, Hakan Çalhanoğlu oynamadı - Son Dakika
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