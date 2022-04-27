Inter, Bologna'ya yenilerek ligde liderlik fırsatını geri çevirdi - Son Dakika

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 20. haftadan erteleme maçında Inter, Bologna'ya deplasmanda 2-1 yenildi.

Serie A'nın 20. haftasında oynanması gerekirken Kovid-19 sebebiyle yapılamayan üç erteleme müsabakası bugün oynandı.

Ligde şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta Inter, Bologna'ya konuk oldu. Renato Dall'Ara Stadı'ndaki maçın hemen başında konuk ekip, Ivan Perisic'in 3. dakikadaki golüyle öne geçti: 0-1.

Ev sahibi takım, bu gole 28. dakikada Marko Arnautovic ile yanıt verdi: 1-1. İlk yarı bu sonuçla sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısında Inter, gol için yüklense de golü bulan taraf ev sahibi ekip oldu. 81. dakikada Nicola Sansone, Bologna'yı skorda üstün duruma getiren golü attı: 2-1.

Bologna, Inter'i 2-1 mağlup etti ve 3 puanı aldı. Bologna, bu sonuçla puanını 42'ye yükseltti ve 13. sırada yer aldı.

Inter ise şampiyonluk yarışında ciddi bir yara aldı ve liderlik koltuğunu ele geçirme fırsatını da değerlendirmemiş oldu. Inter, lider Milan'ın 2 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor.

Bu arada, Inter'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 80 dakika forma giydi ve daha sonra yerini Roberto Gagliardini'ye bıraktı.

Ligde bugün iki erteleme müsabakası daha oynandı.

Atalanta sahasında ağırladığı ve gol duellosu şeklinde geçen maçta Torino ile 4-4 berabere kaldı. Atalanta kadrosundaki milli stoper Merih Demiral yedek soyunduğu müsabakaya, Giorgio Scalvini'nin yerine 68. dakikada girdi.

Udinese ise deplasmanda Fiorentina'yı 4-0 yendi.