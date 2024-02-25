Inter, deplasmanda Lecce'yi 4-0 mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Inter, deplasmanda Lecce'yi 4-0 mağlup etti

Inter, deplasmanda Lecce\'yi 4-0 mağlup etti

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) maçında Inter, deplasmanda Lecce'yi 4-0 mağlup etti. Inter'in golleri, 15 ve 56. dakikalarda Lautaro Martinez, 54. dakikada Davide Frattesi ve 67. dakikada Stefan de Vrij'den geldi. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ise maçı yedek kulübesinde tamamladı. Bu sonuçla Serie A lideri Inter puanını 66'ya yükseltirken Lecce ise 24 puanda kaldı. Günün diğer maçında Napoli, deplasmanda Cagliari ile 1-1 berabere kaldı.

25.02.2024 22:09  Güncelleme: 22:15
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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) maçında Inter, deplasmanda Lecce'yi 4-0 mağlup etti.

Serie A'nın 26. hafta maçında konuk ekip Inter'in golleri, 15 ve 56. dakikalarda Lautaro Martinez, 54. dakikada Davide Frattesi ve 67. dakikada Stefan de Vrij'den geldi.

Inter'de milli futbolculardan Hakan Çalhanoğlu, maçı yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonuçla Serie A lideri Inter puanını 66'ya yükseltirken Lecce ise 24 puanda kaldı.

Günün diğer maçında Napoli, deplasmanda Cagliari ile 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: AA

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