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Inter, EURO 2020'de kalp krizi geçiren futbolcusu Eriksen ile yolları ayırdı - Son Dakika

Inter, EURO 2020'de kalp krizi geçiren futbolcusu Eriksen ile yolları ayırdı

17.12.2021 18:45
Inter, EURO 2020'de kalp krizi geçiren futbolcusu Eriksen ile yolları ayırdı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, 2020 Avrupa Şampiyonası sırasında Danimarka-Finlandiya maçında kalp krizi geçiren Danimarkalı futbolcusu Christian Eriksen ile anlaşarak sözleşmesini feshetti.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, 2020 Avrupa Şampiyonası sırasında Danimarka- Finlandiya maçında kalp krizi geçiren Danimarkalı futbolcusu Christian Eriksen ile anlaşarak sözleşmesini feshetti.

Inter'den yapılan açıklamada, kulüp ve Eriksen'in sözleşmenin karşılıklı feshi konusunda anlaşmaya vardığı belirtilerek, "Mavi-siyahlı camia, futbolcusuna sarılıyor ve gelecek için en iyisini diliyor. Bugün Inter ve Christian'ın yolları ayrılsa da onlar arasında güçlü ve bozulmaz bir bağ olacaktır. En güzel anlar, goller ve zaferler, San Siro dışında taraftarlarla kutlanan şampiyonluk, mavi-siyahlıların tarihinde her zaman sabit kalacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Mavi-siyahlı kulüp ayrıca Eriksen'e özel bir mektupla veda etti. Eriksen'in Ocak 2020'de başlayan Inter macerasında öne çıkan anların hatırlatıldığı mektupta, Danimarkalı oyuncuya bundan sonraki yaşamında başarılar dilendi.

La Gazzetta dello Sport'un haberinde de İtalya'daki tüm spor faaliyetlerinden sorumlu Ulusal Olimpiyat Komitesi'nin (CONI) mevzuatına göre 29 yaşındaki Eriksen'in geçirdiği rahatsızlık sebebiyle durumunun rekabetçi antrenman koşullarına uygun olmadığı ve bu nedenle Inter'in Haziran 2024'te bitecek olan sözleşmeyi erken sonlandırmak zorunda kaldığı ifade edildi.

Futbol kariyerine Danimarka'nın Odensa BK takımında başlayan Eriksen, daha sonra Hollanda'nın Ajax takımına geçmiş, 2013 yılında transfer olduğu İngiltere'nin Tottenham Hostpur takımındaki performansıyla adını duyurmuştu.

Ocak 2020'de Tottenham Hotspur'dan transfer olduğu Inter ile geçen sezon Serie A Şampiyonluğu kazanan Eriksen, daha sonra Danimarka Milli Takımı ile katıldığı EURO 2020 sırasında rahatsızlanmıştı. Eriksen, 12 Haziran'da EURO 2020 B Grubu'ndaki Danimarka-Finlandiya maçında aniden fenalaşarak yere yığılmış, sahaya giren sağlık görevlileri, Danimarkalı futbolcuya müdahalede bulunmuştu. Hastaneye götürülen Eriksen'in bilincinin açık olduğunun açıklanması sonrası karşılaşma kaldığı yerden devam etmiş, Finlandiya sahadan 1-0 galip ayrılmıştı.

Eriksen, geçirdiği bu rahatsızlık sonrasında Inter'de herhangi bir maçta forma giyememişti.

Kalp Krizi, Finlandiya, Danimarka, İtalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Inter, EURO 2020'de kalp krizi geçiren futbolcusu Eriksen ile yolları ayırdı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Inter, EURO 2020'de kalp krizi geçiren futbolcusu Eriksen ile yolları ayırdı - Son Dakika
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