İnter Miami kulubü Messi'yi maç esnasında saha kenarında koruması için eski bir deniz komandosunu özel güvenlik görevlisi olarak tuttu - Son Dakika

İnter Miami kulubü Messi'yi maç esnasında saha kenarında koruması için eski bir deniz komandosunu özel güvenlik görevlisi olarak tuttu

İnter Miami kulubü Messi\'yi maç esnasında saha kenarında koruması için eski bir deniz komandosunu özel güvenlik görevlisi olarak tuttu
Son Güncelleme: 25.08.2023 17:47

Lionel Messi'yi korumak için Inter Miami, eski bir Deniz Kuvvetleri komandosu ve karma dövüşçüsü olan Yassine Chueko'yu koruma görevlisi olarak işe aldı. Chueko, Messi'nin her adımını takip ederek güvenliğini sağlıyor. Bu adım, Messi'nin kulübe olan değerini ve etkisini yansıtıyor.

Arjantin efsanesi Lionel Messi için Inter Miami, özel bir güvenlik önlemi alarak eski bir Deniz Kuvvetleri komandosu ve karma dövüşçüsü olan Yassine Chueko'yu koruma görevlisi olarak işe aldı.

İnter Miami kulubü Messi'yi maç esnasında saha kenarında koruması için eski bir deniz komandosunu özel güvenlik görevlisi olarak tuttu

Bu adım, kulübün Messi'yi koruma konusundaki ciddiyetini ve önemini vurguluyor. Messi, sahada olduğu her an Chueko'nun gözetiminde. Chueko, Miami'nin FC Cincinnati'yi yendiği U.S. Open Cup yarı final maçında Messi'nin yanından ayrılmadan koşarak ilerliyordu.

İnter Miami kulubü Messi'yi maç esnasında saha kenarında koruması için eski bir deniz komandosunu özel güvenlik görevlisi olarak tuttu

Bu güvenlik tedbiri, özellikle Messi'nin kulübe kısa sürede büyük katkılarda bulunmasının ardından alındı. Messi, sadece bir hafta içinde Miami'yi iki kupa finaline taşıyarak kulüp tarihindeki ilk kupayı kazandırdı. Bu sezon U.S. Open Cup finalinde Houston Dynamo'ya karşı ikinci bir zafer hedefleniyor. Inter Miami, Messi'nin güvenliğini sağlamak ve onun performansına odaklanmasını sağlamak için bu tür tedbirleri alarak büyük bir özen gösteriyor.

İnter Miami kulubü Messi'yi maç esnasında saha kenarında koruması için eski bir deniz komandosunu özel güvenlik görevlisi olarak tuttu
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Spor

Arjantin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İnter Miami kulubü Messi'yi maç esnasında saha kenarında koruması için eski bir deniz komandosunu özel güvenlik görevlisi olarak tuttu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnter Miami kulubü Messi'yi maç esnasında saha kenarında koruması için eski bir deniz komandosunu özel güvenlik görevlisi olarak tuttu - Son Dakika
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