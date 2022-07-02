2019 yılında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'den Roma 'ya transfer olarak kariyerini Serie A'da sürdürmeye başlayan Mhkitaryan, başkent ekibiyle sözleşmesini uzatmadı ve Inter'in teklifini kabul etti.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Inter, Mkhitaryan'ı kadrosuna kattı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.