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Inter, Napoli'yi yenerek üst üste 3. kez İtalya Süper Kupa şampiyonu oldu - Son Dakika
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Inter, Napoli'yi yenerek üst üste 3. kez İtalya Süper Kupa şampiyonu oldu

İtalya Süper Kupa finalinde Napoli'yi 1-0 yenen Inter, üst üste 3. kez İtalya Süper Kupa şampiyonluğuna ulaştı. Inter'in Arjantinli forveti Lautaro Martinez'in 90+1. dakikada attığı golle Inter, kupayı müzesine götürdü.

Inter, Napoli\'yi yenerek üst üste 3. kez İtalya Süper Kupa şampiyonu oldu
23.01.2024 - 00:02,
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İtalya Süper Kupa finalinde Napoli'yi 1-0 yenen Inter, üst üste 3. kez İtalya Süper Kupa şampiyonluğuna ulaştı.

İtalya Süper Kupa'da Fiorentina'yı yenerek finale çıkan Napoli, bir diğer yarı finalde Lazio'yu saf dışı bırakan Inter ile finalde karşılaştı. Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde yer alan Kral Suud Üniversitesi Stadyumu'nda oynanan müsabakada milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Inter'de ilk 11'de sahaya çıktı. İlk yarıda gol sesi çıkmazken, Napoli 60. dakikada 10 kişi kaldı. 55'te ilk sarı kartını gören Giovanni Simeone, 5 dakika sonra Acerbi'ye yaptığı müdahale sonrası hakem Antonio Rapuano tarafından ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Temponun düşük olduğu karşılaşmada Inter, 90+1. dakikada golü buldu. Inter'in Arjantinli forveti Lautaro Martinez, sağ taraftan gelişen atak sonrası ceza sahası içinde vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi. Finalde başka gol olmazken, Simone Inzaghi'nin öğrencileri kupaya uzandı.

Son 2 İtalya Süper Kupa'nın sahibi olan Inter, üst üste 3. kez şampiyonluğa uzanırken, tarihinde 8. kez bu kupayı müzesine götürdü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Inter, Napoli'yi yenerek üst üste 3. kez İtalya Süper Kupa şampiyonu oldu - Son Dakika
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