İpek Öz ve Altuğ Çelikbilek, Fransa Açık'a elemelerde veda etti - Son Dakika
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İpek Öz ve Altuğ Çelikbilek, Fransa Açık'a elemelerde veda etti

18.05.2022 20:03
İpek Öz ve Altuğ Çelikbilek, Fransa Açık'a elemelerde veda etti

Milli tenisçiler İpek Öz ve Altuğ Çelikbilek, sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'a (Roland Garros) eleme turunda veda etti.

Milli tenisçiler İpek Öz ve Altuğ Çelikbilek, sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'a (Roland Garros) eleme turunda veda etti.

Altuğ Çelikbilek, ikinci eleme turunda Çek Zdenek Kolar ile karşılaştı.

Toplam 2 saat 20 dakika süren maçta rakibine 6-4, 6-7 ve 6-1'lik setlerle 2-1 yenilen milli sporcu, turnuvadan elendi.

Kariyerinin ilk grand slam turnuvasında ana tabloya kalmak için mücadele eden İpek Öz, ikinci eleme turunda Meksikalı Fernanda Contreras Gomez ile karşı karşıya geldi.

Dünya klasmanının 224 numarası karşısında ilk seti 7-5 alan İpek, diğer setleri 6-4 ve 6-2 kaybederek turnuvaya veda etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor İpek Öz ve Altuğ Çelikbilek, Fransa Açık'a elemelerde veda etti - Son Dakika


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