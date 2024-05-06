Ipswich Town, 22 yıl sonra Premier Lig'e yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ipswich Town, 22 yıl sonra Premier Lig'e yükseldi

Ipswich Town, 22 yıl sonra Premier Lig\'e yükseldi

İngiliz futbol ekiplerinden Ipswich Town, Leicester City'nin ardından Premier Lig'e yükselen ikinci takım oldu ve 22 yıllık birinci lig hasretine son verdi. Ipswich, Championship'in son haftasında konuk ettiği Huddersfield Town'u 2-0 yenerek ligi 2. sırada bitirdi ve lider Leicester City'nin ardından Premier Lig'e yükseldi. Ipswich Town, Southampton'ın 2012'de yaşadığı başarıdan sonra iki sezonda 3. Lig'den Premier Lig'e yükselen ilk takım oldu. Geçen sezon üçüncü 3. Lig'den Championship'e yükselen Ipswich, bu sezon da Premier Lig'e çıktı. Premier Lig'den 2002 yılında düştükten sonra Championship'te 17 yıl mücadele eden Ipswich, 2018-19 sezonu sonunda 62 yıl sonra ilk kez 3. Lig'e düştü. Geçen yıl tekrar Championship'e yükselen Ipswich, bu sezon da Premier Lig'e çıkma başarısı gösterdi.

06.05.2024 14:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiliz futbol ekiplerinden Ipswich Town, Leicester City'nin ardından Premier Lig'e yükselen ikinci takım oldu ve 22 yıllık birinci lig hasretine son verdi.

Ipswich, Championship'in son haftasında konuk ettiği Huddersfield Town'u 2-0 yenerek ligi 2. sırada bitirdi ve lider Leicester City'nin ardından Premier Lig'e yükseldi.

Ipswich Town, Southampton'ın 2012'de yaşadığı başarıdan sonra iki sezonda 3. Lig'den Premier Lig'e yükselen ilk takım oldu. Geçen sezon üçüncü 3. Lig'den Championship'e yükselen Ipswich, bu sezon da Premier Lig'e çıktı.

Premier Lig'den 2002 yılında düştükten sonra Championship'te 17 yıl mücadele eden Ipswich, 2018-19 sezonu sonunda 62 yıl sonra ilk kez 3. Lig'e düştü. Geçen yıl tekrar Championship'e yükselen Ipswich, bu sezon da Premier Lig'e çıkma başarısı gösterdi.

Kaynak: AA

Futbol, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Ipswich Town, 22 yıl sonra Premier Lig'e yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:32 31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı 3 ilçe 4 beldede sandıklar tekrar kurulacak 31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı! 3 ilçe 4 beldede sandıklar tekrar kurulacak
15:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artan serzenişlerin farkındayız, millete yukarıdan bakmak asla kabul edilemez Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artan serzenişlerin farkındayız, millete yukarıdan bakmak asla kabul edilemez
14:55 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yeğenini belediye şirketine başkan olarak atadı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yeğenini belediye şirketine başkan olarak atadı
13:34 Gaziantep’te çimento tankeri minibüse çarptı 8 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı Gaziantep'te çimento tankeri minibüse çarptı! 8 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı
12:32 Havadan broşür bıraktılar İsrail ordusu, masum sivillerin son sığınağını vurmakta kararlı Havadan broşür bıraktılar! İsrail ordusu, masum sivillerin son sığınağını vurmakta kararlı
15:37 Konyaspor-Fenerbahçe maçına Alman VAR hakemi Konyaspor-Fenerbahçe maçına Alman VAR hakemi
14:57 Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş: Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendim, ’zaman var’ dediler bekliyorum Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendim, 'zaman var' dediler bekliyorum
14:45 Kızının düğününde fenalaşan kadın, hastanede hayatını kaybetti Kızının düğününde fenalaşan kadın, hastanede hayatını kaybetti
14:30 Mehmet Ali Erbil, gittiği bir lokantada Araplardan para topladı Mehmet Ali Erbil, gittiği bir lokantada Araplardan para topladı
14:23 Mardin’de okuldan atılan öğrenci tabanca ile okulun kapısına dayandı Mardin'de okuldan atılan öğrenci tabanca ile okulun kapısına dayandı
14:05 Kahtalı Mıçe kansere yakalandı Kahtalı Mıçe kansere yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 16:30:18. #1.12#
SON DAKİKA: Ipswich Town, 22 yıl sonra Premier Lig'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement