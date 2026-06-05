Irak'ın 2026 Dünya Kupası Kadrosu Belli Oldu - Son Dakika
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Irak'ın 2026 Dünya Kupası Kadrosu Belli Oldu

Irak\'ın 2026 Dünya Kupası Kadrosu Belli Oldu
05.06.2026 16:41
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Ali Al-Hamadi ve Zidane Iqbal, Irak'ın 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer alıyor.

Ipswich forveti Ali Al-Hamadi ve Manchester United altyapısından yetişen Zidane Iqbal, Irak'ın 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer alıyor.

Al-Hamadi'nin ailesi o henüz bebekken Irak'tan kaçmış ve Liverpool'a yerleşmişti; burada Tranmere ile sözleşme imzaladıktan sonra 2022'de Wycombe formasıyla EFL'de ilk kez sahaya çıktı.

Yirmi yaşındaki oyuncu, 2024 yılında Ipswich formasıyla Premier League'de forma giyen ilk Iraklı oyuncu oldu ve geride kalan sezonu League One'da Luton'a kiralık olarak geçirdi.

Al-Hamadi ve deneyimli forvet Aymen Hussein, Irak'ın 40 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmasını sağlayan 2-1'lik Bolivya play-off zaferinde gol attı.

Teknik direktör Graham Arnold, kısa süre önce milli forma tercihini Finlandiya yerine Irak'tan yana kullanan ve Andorra'ya karşı 1-0 kazanılan dostluk maçında Irak formasıyla ilk kez sahaya çıkan Dundee United savunmacısı Dario Naamo'yu kadroya almadı.

Kaleci Jalal Hassan, Irak'ın kaptanı ve 100 kez milli forma giymiş en deneyimli oyuncusu.

Avustralyalı teknik direktör Arnold, sakatlık ihtimaline karşı seçtiği üç kaleciye ek olarak kaleci Kamil Saadi'yi de kadroda tuttu.

Irak, I Grubu'nda yer alıyor ve Boston'da Norveç, Philadelphia'da Fransa ve ardından Toronto'da Senegal ile karşılaşacak.

Irak Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Fahad Talib (Al-Talaba), Jalal Hassan (Al-Zawraa), Ahmed Basil (Al-Shorta).

Defans: Hüseyin Ali (Pogon Szczecin), Manaf Younis, Ahmed Yahya, Mustafa Saadoon (Al-Shorta), Zaid Tahseen (Pakhtakor), Rebin Sulaka (Port), Akam Hashim (Al-Zawraa), Merchas Doski (Viktoria Plzen), Zaid Ismail (Al-Talaba), Frans Putros (Persib).

Orta saha: Amir Al-Ammari (Cracovia), Kevin Yakob (Aarhus GF), Zidane Iqbal (Utrecht), Aimar Sher (Sarpsborg), Ibrahim Bayesh (Al-Dhafra), Ahmed Qasem (Nashville SC), Youssef Amyn (AEK Larnaca), Marko Farji (Venezia).

Forvetler: Ali Jassim (Al-Najma), Ali Al-Hamadi (Ipswich), Ali Yousef (Al-Talaba), Aymen Hussein (Al-Karma), Mohanad Ali (Dibba).

Kaynak: BBC

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Son Dakika Spor Irak'ın 2026 Dünya Kupası Kadrosu Belli Oldu - Son Dakika

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