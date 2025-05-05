İrfan Can Eğribayat Beşiktaş derbisi sonrası üzüntüden konuşamadı

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi İrfan Can Eğribayat, Beşiktaş'a 1-0 yenildikleri maçın ardından açıklamada bulundu.

"KELİMELER BİR ARAYA GELMİYOR"

Maç sonu oldukça üzgün olan Eğribayat, "Çok üzgünüz. Niye böyle oluyor, bilmiyoruz. Taraftarlardan özür dilemek istiyorum ama özür dilesek ne olacak! Bize yakışmayan bir maçtı. Çok üzgünüz, kelimeler bir araya gelmiyor" dedi.

SEZON RAKAMLARI

Fenerbahçe forması ile bu sezon toplamda 20 maça çıkan İrfan Can Eğribayat, söz konusu karşılaşmalarda 21 gol yerken 7 maçta da kalesini gole kapattı.