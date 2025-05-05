İrfan Can Eğribayat Beşiktaş derbisi sonrası üzüntüden konuşamadı - Son Dakika
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Spor

İrfan Can Eğribayat Beşiktaş derbisi sonrası üzüntüden konuşamadı

İrfan Can Eğribayat Beşiktaş derbisi sonrası üzüntüden konuşamadı

Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, Beşiktaş'a 1-0 yenildikleri maçın ardından açıklama yaptı. Maçın sonucundan dolayı çok üzgün olduklarını ve taraftarlardan özür dilediklerini belirten Eğribayat, ''Niye böyle oluyor, bilmiyoruz. Taraftarlardan özür dilemek istiyorum ama özür dilesek ne olacak! Bize yakışmayan bir maçtı. Çok üzgünüz, kelimeler bir araya gelmiyor'' dedi.

05.05.2025 12:27
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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi İrfan Can Eğribayat, Beşiktaş'a 1-0 yenildikleri maçın ardından açıklamada bulundu.

"KELİMELER BİR ARAYA GELMİYOR"

Maç sonu oldukça üzgün olan Eğribayat, "Çok üzgünüz. Niye böyle oluyor, bilmiyoruz. Taraftarlardan özür dilemek istiyorum ama özür dilesek ne olacak! Bize yakışmayan bir maçtı. Çok üzgünüz, kelimeler bir araya gelmiyor" dedi.

SEZON RAKAMLARI

Fenerbahçe forması ile bu sezon toplamda 20 maça çıkan İrfan Can Eğribayat, söz konusu karşılaşmalarda 21 gol yerken 7 maçta da kalesini gole kapattı.

İrfan Can Eğribayat, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İrfan Can Eğribayat Beşiktaş derbisi sonrası üzüntüden konuşamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Fahri Sağgül:
    Ağızlarına yapı diye birşey aldılar lig bitti hâlâ çiğneyip duruyorlar. 14 2 Yanıtla
  • Aykut Karabaş:
    Trabzon tribününe olta işareti yapması değil aslan parçası 12 2 Yanıtla
  • Bahri Mertoglu:
    keser döner y...apı sana döner 10 2 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    Üzülmek yada özür dilemeniz hiç bir şeyi değiştirmiyor maalesef.. Karşınızda ki rakip en kötü sezonunu geçiriyor belki de hocalar gitmiş yönetim başkan gitmiş ama tüm bu olumsuzluklara rağmen adına maç seçmek de deseler çıkıp büyük maçları büyük takıma yakışır bir şekilde oynayıp kazandılar. Sizlerde o ruhda yok maalesef yazıklar olsun hepinize. 9 3 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ANTEP MACINDAN SONRA IYI SAKİYORDUN NE OLDU, GEDSON HANGI TAKIMLIYDI BILIYORMUSUN 5 4 Yanıtla
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