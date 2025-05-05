Süper Lig devi Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi İrfan Can Eğribayat, Beşiktaş'a 1-0 yenildikleri maçın ardından açıklamada bulundu.
Maç sonu oldukça üzgün olan Eğribayat, "Çok üzgünüz. Niye böyle oluyor, bilmiyoruz. Taraftarlardan özür dilemek istiyorum ama özür dilesek ne olacak! Bize yakışmayan bir maçtı. Çok üzgünüz, kelimeler bir araya gelmiyor" dedi.
Fenerbahçe forması ile bu sezon toplamda 20 maça çıkan İrfan Can Eğribayat, söz konusu karşılaşmalarda 21 gol yerken 7 maçta da kalesini gole kapattı.
Son Dakika › Spor › İrfan Can Eğribayat Beşiktaş derbisi sonrası üzüntüden konuşamadı - Son Dakika
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