İrfan Can Eğribayat: 'Galibiyetin ana faktörü mücadeleydi'

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Gençlerbirliği'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, "Bugünkü galibiyetin ana faktörü Gençlerbirliği'nin verdiği mücadele. Sahadaki takım arkadaşlarım inanılmaz mücadele verdi." dedi.

Sezon öncesi Fenerbahçe'den başkent ekibine transfer olan İrfan Can Eğribayat, eski takımına karşı oynadığı maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Benim için çok duygusal bir karşılaşmaydı." diyen İrfan Can, şöyle konuştu:

"Dört senem orada geçti. Kolay değil ama artık Gençlerbirliği sporcusuyum. Gençlerbirliği'nin başarısı için mücadele etmem gerekiyor. Bugün kaleci şansım da yanımdaydı, maça da konsantreydim. İnanılmaz bir 3 puan aldığımızı düşünüyorum. Bugünkü galibiyetin ana faktörü Gençlerbirliği'nin verdiği mücadele. Sahadaki takım arkadaşlarım inanılmaz mücadele verdi. Bu sene lig çok zorlu olacak. Sezon başında toplayabildiğimiz kadar puan toplamamız gerekiyor."

28 yaşındaki kaleci, maçta yaşadığı sakatlıkla ilgili soruya, "Dört sene büyük takımda oynadıktan sonra benim için çok tempolu bir karşılaşma oldu. Savunma arkasına atılan toplar, gelen şutlar... Çok fazla uzun top atmak zorunda da kaldım. Vücudumun alışık olmadığı şeyler de yaşadığım için kasığımda biraz ağrı hissettim. Çok önemli olduğunu düşünmüyorum." yanıtını verdi.

Bundan sonra artık tamamen saha içine odaklanacağının altını çizen İrfan Can, şunları kaydetti:

"Her maçta elimden geleni yapıyorum, tek Fenerbahçe ya da büyük takım özelinde değil. Daha önce hatalar yaptım. Bunu kabul ediyorum. Saha dışında çok fazla şeyle uğraştım. Artık saha içine odaklanmak istiyorum. Çünkü saha içinde kaldığımda bugünkü gibi Fenerbahçe'de oynadığım bazı maçlardaki gibi iyi performans verebiliyorum. Bunun farkına belki biraz geç vardım ama hiçbir şey için geç değildir. Önümde daha belki 10-12 sene var. Saha içinde kalarak, kendi performansıma odaklanarak iyi sezonlar geçirmek istiyorum."

İrfan Can, hedefleriyle ilgili soru üzerine ise "En büyük hayalim Avrupa'da oynamak. Tabii ki milli takım bambaşka. İnşallah Avrupa'ya gidebilirim, hala geç değil. Bu sene iyi bir performans gösterip, Avrupa'da iyi bir takımda adımı tüm dünyaya duyurmak istiyorum. Milli takım özelinde de tabii ki her Türk genci gibi orada olmak isterim. Ama bunun için performans vermeniz gerekiyor." diye konuştu.