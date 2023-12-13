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İrfan Can Kahveci: Yarın maçı kazanıp gruptan lider olarak çıkmak istiyoruz - Son Dakika
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İrfan Can Kahveci: Yarın maçı kazanıp gruptan lider olarak çıkmak istiyoruz

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, yarın oynayacakları Spartak Trnava maçını kazanarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde lider olarak çıkmak istediklerini söyledi. Kahveci, takıma ve oyuna verdiği katkının önemli olduğunu belirtti ve 8 numarada oynamaktan büyük keyif aldığını ifade etti.

İrfan Can Kahveci: Yarın maçı kazanıp gruptan lider olarak çıkmak istiyoruz
13.12.2023 - 17:08,
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Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde güzel bir seri yakaladıklarını ifade ederek, yarın Spartak Trnava ile oynayacakları maçı kazanıp gruptan lider olarak çıkmak istediklerini söyledi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yer aldığı H Grubu'nun 6. ve son maçında yarın sahasında Slovakya temsilcisi Spartak Trnava ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesi sarı-lacivertlilerin başarılı futbolcusu İrfan Can Kahveci, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sezona iyi başladıklarını ifade eden İrfan Can, "Hem lig hem Avrupa'da güzel seri yakaladık. Sonra şanssız sakatlıklar oldu. Avrupa'da son 2 maçı kaybettik, şimdi toparlamaya başladık. Yarın maçı kazanıp guruptan lider olarak çıkmak istiyoruz" dedi.

"Önemli olan takıma ve oyuna verdiğim katkı"

Nordsjelland mağlubiyetinden dolayı taraftarlardan özür dileyen 28 yaşındaki futbolcu, kariyerinin en skorer sezonunu yaşamasının hatırlatılması üzerine, "Kariyerimin en skorer sezonunu geçirsem de önemli olan takıma ve oyuna verdiğim katkı. Beni en çok iştahlandıran konu oyuna verdiğim katkı. İsmail hocanın oyun sisteminin skorer olmamda katkısı büyük" ifadelerini kullandı.

"8 numarada oynamaktan büyük keyif alıyorum"

Hangi pozisyonda görev verilirse verilsin elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını aktaran Kahveci, "Fenerbahçe'ye transfer olurken 8 numara olarak forma giyiyordum. Her pozisyonda oynamaya hazırım. 8 numarada oynamaktan daha büyük keyif alıyorum. Ama sezon başında İsmail hocamla bu görüşmeleri yapmıştık. Nerede katkı sağlayacaksam orada oynamam daha doğru. Hocamız hani pozisyonda görev verirse elimden geleni yapacağım" şeklinde sözlerini noktaladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor İrfan Can Kahveci: Yarın maçı kazanıp gruptan lider olarak çıkmak istiyoruz - Son Dakika


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