İş adamı Kaya, kadın sporcuları yemekte ağırladı - Son Dakika
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İş adamı Kaya, kadın sporcuları yemekte ağırladı

24.03.2022 10:22
İş adamı Kaya, kadın sporcuları yemekte ağırladı

Hakkarili hayırsever iş adamı Avukat Zeydin Kaya, Hakkarigücü Kadın Futbol Takımını yemekte ağırladı.

Hakkarili hayırsever iş adamı Avukat Zeydin Kaya, Hakkarigücü Kadın Futbol Takımını yemekte ağırladı.

İş adamı Kaya, kenti 1. ligde temsil eden Hakkarigücü Kadın Futbol Takımını bir restoranda ağırladı. Kadın futbolcuları tebrik eden Kaya, takımın kentin tanıtımı açısından çok önemli görev üstlendiğini ve bütün Hakkarililerin takımı desteklemesi gerektiğini ifade etti.

Kaya, daha sonra kadın takımının oyuncularına şal hediye ederek başarılar diledi.

Kadın futbolcular ise Avukat Zeydin Kaya'ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Yemeğe Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Hakkarigücü Takımı Teknik Direktörü Cemile Timur, futbolcular ve teknik heyeti katıldı. - HAKKARİ

İş adamı Kaya, kadın sporcuları yemekte ağırladı
İş adamı Kaya, kadın sporcuları yemekte ağırladı

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İş Adamı, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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