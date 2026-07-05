Süleyman Şahin: "Kırkpınar'ı kırsala yaymak gerekiyor"

İş insanı Süleyman Şahin, Kırkpınar Tarihi Yarış Güreşleri'nde organizasyon eksikliğine dikkat çekerek, "Her şeyden önce katılımların fazlalaştırılması gerektiğini düşünüyorum. Altyapı yatırımlarını yapıp Kırkpınar'ı genele yaymak gerekiyor. Kırsala yaymak gerekiyor. Katılımların çok az olduğunu gördük" dedi.

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son gün müsabakaları gerçekleştiriliyor. Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilen güreşlere katılım sağlayan İş insanı Süleyman Şahin, gözlemlerini İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiriyle paylaştı. Şahin, "Organizasyonda zayıflık var. Federasyonumuz Kırkpınar'ı güzelleştirmeye çalışıyor, bazı önlemler almış ama önlemlerin çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Her şeyden önce katılımların fazlalaştırılması gerektiğini düşünüyorum. Bununla ilgili öncelikle ve öncelikle puanlamadan önce, altyapı yatırımlarını yapıp Kırkpınar'ı genele yaymak gerekiyor. Kırsala yaymak gerekiyor. Kırsaldaki insanların il, ilçedeki, köydeki insanların Kırkpınar'a katılımının sağlaması gerektiğini düşünüyorum. Katılımların çok az olduğunu gördük. Organizasyonun çok eksik olduğunu gördük. Özellikle tribünlerin boş olması çok kötü. Kırkpınar'a gelirken şehir içerisinden geldik. Kırkpınar tabelalarının gözükmemesi, yolların çok dar olması, insanların çok zorlanması çok kötü bir durum. İnşallah bunlar düzeltilir diye temenni ediyoruz. Özellikle federasyonumuzun, ağamızın, belediyemizin ve bunun üstünde devletimizin, Cumhurbaşkanımızın bu işe el atıp burayı biraz daha güzelleştirmesi gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Amcam Hüseyin Şahin, Kırkpınar'ın tanıtılması için çaba harcadı"

Eski Kırkpınar Ağası Hüseyin Şahin'in yeğeni olan Süleyman Şahin eski organizasyonlarla kıyaslayarak şunları söyledi:

"Kırkpınar Ağası Hüseyin Şahin amcam yıllarca buraya hizmet etti, biz geldik. Hüseyin amcam Kırkpınar'ı dünyada tanıtmak için birçok organizasyonlara katıldı. Özellikle Amerika'da, Japonya'da, Azerbaycan'da, dünyanın birçok ülkelerinde Kırkpınar'ın tanıtılması için çaba harcadı. Bunların devam ettirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. O zamanla şu anki katılım arasında çok büyük farklılıklar var. O zaman insanların imkanları bu zamanki kadar bile değildi ama katılım çok fazlaydı. Ama şu katılımda katılımın çok az olduğunu görüyoruz. Bu da Kırkpınar için, bizim için üzücü bir olay."

"Kırkpınar ülkemiz için çok önemli"

Şahin, başpehlivanlık mücadelesinde iki önemli ismin elenmesine yönelik soruya da yanıt vererek, "Her zaman sporcular için; ben de bir spor yapmış biri olarak, güreşle değil ama uzak doğu sporuyla ilgilendim. Sporda çalışan kazanır. Çok sürpriz görmüyorum. Ali Bey'in (Gürbüz) daha çok çalışması gerekiyor. İyi bir sporcumuz ama sadece yorarak maç kazanmanın uygun olduğunu düşünmüyorum. İnşallah alttan gelen sporcularımızın daha iyi olacağını tahmin ediyorum ama güzeldi. Güreşçilerimiz katılımın az olmasına nazaran ellerinden geleni yaptılar ama daha güzel olabilir. Kırkpınar'ın ülkemiz için çok önemli, çok daha güzel olabileceğini düşünüyoruz. Her şeyden önce insanlar buranın yenilenmesi ilgili uzun süredir bekliyor. Cumhurbaşkanımız el atmadan bu işler olmayacak. Federasyonlar çok fazla değişiklikler yapıyorlar ama şahsım adıma bu değişikliklerin uygun olmadığını düşünüyorum. Çünkü niye diyeceksiniz? Her şeyden önce bir değişikliği yaparken önce altyapı çalışmalarını bitirirsiniz ondan sonra değişiklik yaparsınız. Siz hiçbir şey yapmadan bir değişiklik yapıyorsanız bu uygun bir değişiklik değildir. Çünkü kırsaldan katılımlar çok azalmış. Ben Tokatlıyım, Tokat'tan gelen sporcumuz çok az. Samsun'dan gelen sporcumuz çok az. Birçok yerden gelen sporcularımız azalmış. Bununla ilgili yeniden bir değerlendirme yapılmasının daha uygun olacağını düşünüyorum" diye konuştu. - EDİRNE