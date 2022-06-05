İşitme engelli futbolcu, mezun olduğu lisede geleceğin sporcularını yetiştiriyor - Son Dakika
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İşitme engelli futbolcu, mezun olduğu lisede geleceğin sporcularını yetiştiriyor

05.06.2022 12:26
İşitme engelli futbolcu, mezun olduğu lisede geleceğin sporcularını yetiştiriyor

Elazığ'da işitme engelli milli sporcu Zindan Altın, mezun olduğu spor lisesinde geleceğin sporcularını yetiştiriyor.

Elazığ'da işitme engelli milli sporcu Zindan Altın, mezun olduğu spor lisesinde geleceğin sporcularını yetiştiriyor.

Elazığ'da 2 yaşındayken geçirdiği havale nedeniyle sağ kulağında yüzde 57, sol kulağında yüzde 55 işitme kaybı oluşan 28 yaşındaki Zindan Altın, çocuk yaşlarda mahalle aralarında başladığı futbolda kendini geliştirerek altyapı takımlarında oynadı.

Altın, kendini sporda daha ileri taşıyabilmek için önce Elazığ Kaya Karakaya Spor Lisesini ardından Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümünü okudu.

Futbol liglerinin yanı sıra İşitme Engelliler Futbol Liginde de oynayan Altın, 2017'de işitme engelliler milli takımına çağrılmasıyla milli sporcu olma hayalini gerçekleştirdi.

Altın, oynadığı takımlar ve milli takımda elde edilen başarılar dolayısıyla milli sporcu kontenjanıyla mezun olduğu Kaya Karakaya Spor Lisesine geçen yıl beden eğitimi öğretmeni olarak atandı.

Sağladığı başarıyla öğrencilerine umut olan Altın, diğer öğretmenlerin de desteğiyle branşı dışında voleybol, cimnastik, boks, bilek güreşi ile de ilgilenerek, öğrencilerine yol gösteriyor.

"Engelim futbol oynamama engel olmadı"

Zindan Altın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engeline rağmen hayalini kurduğu sporculukta istediği seviyeye ulaştığını söyledi.

"Engelim futbol oynamama engel olmadı. Beni daha çok spora bağladı." ifadelerini kullanan Altın, engelini sporla aştığını belirtti.

Spor yapmayı meslek olarak gördüğü için üniversitede okuduğunu anlatan Altın, üniversitede okuduğu sırada spora daha da bağlandığını anlattı.

Milli takım formasını giyince çok duygulandığını ifade eden Altın, şöyle devam etti:

"Bundan sonra elde ettiğim başarılar benim için daha anlamlı oldu. Mezun olduğum okulda öğretmen olarak başladım. Bu tarif edilemez bir duygu. 1 yıldır eski hocalarımla aynı ortamda bulunduğum için çok mutluyum. Eski okulum olduğu için sıkıntı yaşamadım. Hocalarımın bana verdiği destekle öğrencilere tüm spor dallarında elimden geldiğince eğitim veriyorum. Bu benim için gurur verici. Öğrencilere örnek ve rehber olmaya çalışıyorum. Hedefim aktif futbol hayatıma devam etmek ve bir eğitimci olarak benden daha iyi hikayesi olan öğrencilerimi yetiştirmek."

Hem öğretmeni hem de meslektaşı olan Ümit Tekoğlu da lise yıllarında ders verdiği öğrencisiyle aynı okulda görev yapmanın gururunu yaşadığını dile getirdi.

Zindan'ın okulda çok sevildiğini dile getiren Tekoğlu, "Bir insanın kendini inşa etmesi gerçekten güzel bir şey. Eğitimci olarak hikayesine yeni bir şeyler katabilmek için Zindan'a destek veriyoruz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İşitme engelli futbolcu, mezun olduğu lisede geleceğin sporcularını yetiştiriyor - Son Dakika

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