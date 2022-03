İşitme engelli güreşçiler başarılarını Brezilya'da da sürdürmek istiyor - Son Dakika

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, Brezilya'da 1-15 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) özellikle ata sporu güreşte başarılarını sürdürmek istediklerini söyledi.

Vural, AA muhabirine, dünyada gerçekleştirilen en büyük üçüncü spor organizasyonu Deaflympics için tüm branşlarda yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirtti.

"Federasyonumuzda 24 branş var. Bu branşların tamamında iddialı ve başarılıyız." diyen Vural, "Bireysel branşlarda en başarılı olduklarımızdan biri ata sporumuz güreş. Güreşte her yıl katıldığımız uluslararası faaliyetlerde üstün başarılarımız oldu. Bunu Brezilya'daki olimpiyatlarda sürdürmek istiyoruz." diye konuştu.

Büyüklerde Serbest Güreş Milli Takımı'nın geçen yıl temmuz ayında İstanbul'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda zirvede yer aldığını ve bu organizasyonda 28 madalya kazandıklarını hatırlatan Vural, 2018'de Rusya'da gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda 11 altın, 24 gümüş, 13 bronz, 2019'da Belarus'taki Avrupa Şampiyonası'nda 8 altın, 11 gümüş, 16 bronz madalya elde ettiklerini anımsattı.

"14 branşta katılacağız"

Vural, Brezilya'daki 24. Deaflympics'e 120 ülkenin katılacağını ve Türkiye'nin organizasyonda 14 branşta yer alacağını dile getirdi.

Olimpiyatlara 2017'de Türkiye'nin ev sahipliği yaptığını hatırlatan Vural, " Samsun'da 96 ülkenin katıldığı olimpiyatları dördüncü tamamladık. Orada çok üstün bir başarımız vardı. Brezilya'da o zamanki hedeflerimizin üzerine çıkmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin her ilinde faaliyet gösterdiklerini belirten Vural, şunları kaydetti:

"Sağ olsunlar Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Hanımefendi, engelli sporlarının tamamına, sadece işitme engelliler değil, bedensel, görme, işitme engelliler ve özel sporcular federasyonlarına ciddi destek veriyor. Cumhurbaşkanımız bir baba, bir dede şefkatiyle sporcularımızı kucaklar, her manada ne sorunları olursa tam destek olup her manada eli bizim üzerimizde sağ olsun. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu da engelli federasyonlarını adeta diğer federasyonların önüne koyarak pozitif ayrımcılık yaparak tam manada destek olur. Devletimizin her kademesi, her kurumu, gittiğimiz illerde de Ankara'da da tam destek alıyoruz."

Vural, işitme engellilerin çıkmayan seslerini sporda aldıkları başarılarla çıkarmaya çalıştığını vurguladı.

İşitme engellilerin elde ettiği başarıların duyurulmasının, evlerinde oturan işitme engellileri de spora yönlendirdiğini belirten Vural, şöyle konuştu:

"Bu manada basın ve yayın kuruluşlarına büyük iş düşüyor. Her zaman yanımızdalar. Basın kuruluşları engelli branşlarını devletimiz gibi biraz daha göz önünde tutarsa hem spor hem sosyal hayatlarında onların önünü açmış oluruz. 10 yıldır bu camianın içerisindeyim. Bir işitme engelliye baktığımız zaman organ bütünlüğünü, fiziki engeli olmadığını görüyoruz. Tabii ki kendi sorunları oluyor. Bu arkadaşlarımızı sporun içerisine kattığımız zaman hem diğer sorunlarından kurtulmuş hem de hayatlarında bambaşka bir ufuk açmış oluyorlar."

Milli güreşçilerin açıklamaları

Milli güreşçi Oğuz Dönder, olimpiyatlarda kürsüye çıkmayı hedeflediğini söyledi.

Yoğun ve güzel bir çalışma sezonu geçirdiğini belirten Oğuz Dönder, "Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunun destekleriyle ülkemizi temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. İnşallah olimpiyatlarda da madalyalar kazanırız." ifadelerini kullandı.

Milli güreşçi Selahattin Gözel ise başarılı bir kamp sezonu geçirdiklerini, Brezilya'da düzenlenecek olimpiyatlara odaklandıklarını kaydetti.