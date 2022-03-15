İşitme engelli iki başarılı sporcuyu tebrik etti - Son Dakika
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İşitme engelli iki başarılı sporcuyu tebrik etti

15.03.2022 09:56
İşitme engelli iki başarılı sporcuyu tebrik etti

Kütahya İşitme Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Belediye Başkanı Alim Işık'ı makamında ziyaret etti.

Kütahya İşitme Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Belediye Başkanı Alim Işık'ı makamında ziyaret etti.

Kütahya İşitme Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü yönetici ve sporcuları Manisa'da gerçekleştiren Türkiye İşitme Engelliler 1. Futbol ligi müsabakaları ve Mersin'da yapılan atletizm şampiyonası sonrası, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'a nezaket ziyaretinde bulundular. Kulüp yöneticileri, ziyarette Başkan Işık'a, kulübe gösterdiği ilgi ve desteklerden dolayı teşekkür etti.

Büyük Kadınlar 800 metrede ikinci olan Azime Kara ve Genç Erkekler 800 metrede ikinci olan Yunus Kaba'ya madalyalarını Başkan Işık taktı.

Ziyarette ayrıca bundan sonraki süreçte belediye ile birlikte yapılacak çalışmalar ve organizasyonlar görüşüldü. Başkan Işık, başarılı sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi ve Kütahya Belediyesi'nin sporun ve sporcunun her zaman yanında olduğunu bir kez daha hatırlattı. - KÜTAHYA

İşitme engelli iki başarılı sporcuyu tebrik etti

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Alim Işık, gençlik, Kütahya, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İşitme engelli iki başarılı sporcuyu tebrik etti - Son Dakika


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