İşitme engelli vatandaşlardan "Federasyona sağır başkan istiyoruz" protestosu

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunun olağan genel kurulu sırasında bir grup işitme engelli vatandaş, federasyonu işitme engelli bir kişinin yönetmesi gerektiğini savunarak, seçimi protesto etti.

The Green Park Otel'de düzenlenen genel kurul öncesi, Türkiye'nin birçok yerinden gelen 50'nin üzerinde işitme engelli vatandaş, otel önünde toplandı.

Grup adına bir basın açıklaması yapan Nihat Kihtir, "Uzun yıllardır federasyon için işitme engelli bir kişinin başkan olduğunu görmedik. Adaylar Oktay Aktaş ve Kerim Vural, konuşabiliyor. Şu an seçimde 200 delege var, bunların 150'si konuşabilen. Sadece 50 kişi işitme engelli. Bu fark çok fazla. İşitme engellileri temsil eden kişi sayısı neden bu kadar az? Diğer engelli federasyonlarına aday olabilirsiniz, neden işitme engelliler? Demek ki para peşindeler. Dünya genelinde işitme engelliler federasyonlarının başkanları sağır. Sadece Türkiye'de konuşan bir başkan var. Aday olanlardan hangisi başkan olursa yönetiminde işitme engelli bir kişi yer almayacak." ifadelerini kullandı.

Grup, üzerinde "Sağır başkan istiyoruz" yazan kağıtları kaldırarak protestolarını sonlandırdı.