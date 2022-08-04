Dünya şampiyonu işitme engelli milli karateci Abdullah Ataş hayatını kaybetti - Son Dakika
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Dünya şampiyonu işitme engelli milli karateci Abdullah Ataş hayatını kaybetti

04.08.2022 17:57
Dünya şampiyonu işitme engelli milli karateci Abdullah Ataş hayatını kaybetti

İşitme Engelliler Karate Milli Takımı sporcusu Abdullah Ataş vefat etti.

İşitme Engelliler Karate Milli Takımı sporcusu Abdullah Ataş vefat etti.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yayımlanan başsağlığı mesajında, "Dünya şampiyonu Karate Milli Takımı sporcumuz Abdullah Ataş'ın vefatını öğrenmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.

1995 doğumlu Abdullah Ataş'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

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Kaynak: AA

Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya şampiyonu işitme engelli milli karateci Abdullah Ataş hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dünya şampiyonu işitme engelli milli karateci Abdullah Ataş hayatını kaybetti - Son Dakika
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