24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları - Son Dakika

Brezilya'da devam eden 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics), Erkek Futbol Milli Takımı, yarı finalde Ukrayna'ya 2-0 yenildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF'nin "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında desteklediği, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Erkek Futbol Milli Takımı, Ser Caxias Stadyumu'ndaki yarı final maçında Ukrayna ile karşılaştı.

Ukrayna'ya 2-0 yenilen milliler, Almanya- Fransa maçının mağlubu ile 14 Mayıs Cumartesi günü TSİ 16.00'da üçüncülük maçına çıkacak.

Milli takım, grup maçlarında Almanya'yı 2-0, ABD'yi 1-0, Irak'ı 5-0 ve Mali'yi 5-2'lik skorlarla geçmiş, çeyrek finalde ise Polonya'yı 9-0 mağlup etmişti.