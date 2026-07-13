İşitme engelliler Oryantiring Milli Takım seçme yarışları Düzce\'de yapıldı

Türkiye İşitme Engelliler Oryantiring Milli Takımı'nı belirlemek amacıyla düzenlenen Milli Takım Seçme Yarışları, arasında Düzce'de gerçekleştirildi.

Seçmelerin ilk günü, Kaynaşlı Korugöl Parkuru'nda düzenlenen yarışlarla başladı. Yarışma başlangıcına Kaynaşlı Kaymakamı Kemal Sefa Gökmenoğlu, Kaynaşlı Belediye Başkanı Efdal Altundal ve Kaynaşlı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun İşçi katıldı. Protokol üyeleri, federasyon yetkilileri ve İl Temsilcisinden organizasyon hakkında bilgi alarak milli takım seçmelerine katılan tüm sporculara başarı dileklerini iletti.

Üç gün süren seçmeler kapsamında sporcular; ilk gün Kaynaşlı Korugöl, ikinci gün Kaynaşlı Darıyeri Yörükler ve üçüncü gün ise Düzce Bahçeşehir parkurlarında kıyasıya mücadele edecek.

Milli takım seçmelerine 9 erkek ve 4 kadın sporcu katılırken, yarışmalar sonunda performanslarıyla öne çıkan toplam 4 sporcu İşitme Engelliler Oryantiring Milli Takımı'na seçilerek ülkemizi ulusal ve uluslararası organizasyonlarda temsil etme hakkı kazanacak. - DÜZCE