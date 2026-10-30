İşitme Engelliler Spor Federasyonu genel kurulunda raporlar oy birliğiyle ibra edildi - Son Dakika
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İşitme Engelliler Spor Federasyonu genel kurulunda raporlar oy birliğiyle ibra edildi

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İşitme Engelliler Spor Federasyonu genel kurulunda raporlar oy birliğiyle ibra edildi
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İşitme Engelliler Spor Federasyonunun 7. olağan mali genel kurulu Ankara'da yapıldı. Yönetim kurulunun 1 Eylül 2024-30 Eylül 2026 dönemi faaliyet ve mali raporu oy birliğiyle ibra edildi, denetim kurulu raporu da ibra edildi; 2027-2028 tahmini bütçeleri karara bağlandı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunun 7. olağan mali genel kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi.

Bir otelde yapılan genel kurulda, yönetim kurulunun 1 Eylül 2024-30 Eylül 2026 tarihleri arasındaki faaliyet ve mali raporu görüşüldü ve oy birliğiyle ibra edildi.

Denetim kurulu raporu da okunarak ibra edildikten sonra ayrıca genel kurulda 2027 ve 2028 yıllarına ait tahmini bütçeler de görüşülerek karara bağlandı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, konuşmasında desteklerinden ve katılımlarından dolayı delegelere ve işitme engelliler spor camiasına teşekkür etti.

Kaynak: AA
TürkiyeAnkaraGüncelEylülSporSon Dakika

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