İşitme Engelliler Spor Federasyonunda hedef sporcu sayısını artırmak

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) Başkanı Kerim Vural, faaliyet gösterdikleri 24 branşın tamamında yaklaşık 20 bin olan sporcu sayısını artırmak istediklerini söyledi.

İşitme Engelliler Voleybol Erkekler 2. Lig müsabakaları için Karabük'e gelen Vural, AA muhabirine, 1-15 Mayıs'ta Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'na (Deaflympics) uzun süre hazırlandıklarını söyledi. Olimpiyatlara 11 branşta 158 sporcuyla katıldıklarını aktaran Vural, "Burada tarihi başarılara imza attık. 8 altın, 17 gümüş, 19 bronz, toplamda 44 madalyayla katılımcı 73 ülke arasında ülkemiz üçüncü oldu." dedi.

Vural, federasyon olarak 24 branşta faaliyet yürüttüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en büyük spor federasyonundan birisiyiz. Önümüzde Avrupa ve dünya şampiyonaları ile 2025'te yapılacak Olimpiyat Oyunları var. Şampiyonlara katılacağımız tüm branşlarda hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Çalışmalarımız yeni olimpiyat şampiyonaları çıkarmak için olacak. Federasyonumuzun temel hedefi, sporcu sayısını artırmaktır. Kulüpleri daha güçlü hale getirmek istiyoruz."

"24 branşın tamamında sporcu sayısını artırma planımız var"

Sporcu sayısını artırmak için uygulamayı düşündükleri projelerin olduğunu aktaran Vural, şu bilgileri verdi:

"Türkiye genelinde 54 işitme engelli okulu var. Bu okullar bizim için adeta sporcu havuzu. Bu okullardaki çocukları spora katmak üzere planımız var. Bunun ilk adımı olarak işitme engelli okullarındaki beden eğitimi öğretmenlerimizi toplayıp onlarla fikir paylaşımında bulunacağız. 24 branşta faaliyetimiz var. Bu çocuklar bu branşların hangisine uygunsa oraya yönlendireceğiz. Sporcu taraması mahiyetinde olacak. Tüm branşlarda sporcu sayısını artırma planımız var. Bugün itibarıyla yaklaşık 20 bin sporcumuz var. Bu sayıyı çok az olarak değerlendiriyoruz. Sporcu sayısını artırmak üzerine çalışacağız."

Vural, planlarının kısa, orta ve uzun vadeli olduğuna işaret ederek, "İlk etapta bunu 10 bin artırmayı hedefliyoruz. Türkiye genelinde 1 milyona yakın muhatap kitlemiz var. Bunun maksimumunu ne kadar spora kazandırabiliyorsak, o yönde çalışmalarımız devam edecek." dedi.

Engelli bireylerin spor sayesinde normal hayatı ile iş ve okul yaşamını disipline ettiğini dile getiren Vural, spora katıldıktan sonra şampiyon olmuş başarılı sporcuları insanlara örnek gösterdiklerini kaydetti.

Sporun sadece sağlık açısından fayda sağlamadığını, işitme engellilerin hayata tutunma anlamında çok kıymetli yeri olduğunu vurgulayan Vural, "Esas amacımız, çocukları hayata kazandırmak. Çalışmalarımıza o çerçevede devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

"Takımlarımızı gençleştirmek ve dinamik tutmak istiyoruz"

TİESF Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Ersöz de sporla tanışmamış işitme engelli bireyleri mümkün olduğu kadar sporla tanıştırmak, takımları gençleştirmek ve dinamik tutmak istediklerini söyledi.

Ülke genelinde yetenek taraması yapmayı hedeflediklerini dile getiren Ersöz, "Bu noktada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile görüşmelerimiz oldu. Onlardan da destek isteyerek mahallesinde ve köyünde sporla tanışamamış işitme engelli kardeşlerimiz varsa onları da sporla tanıştırıp onları sosyal hayata katmak istiyoruz." dedi.