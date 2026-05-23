İşitme Engelliler U23 Milli Takımı Dünya Şampiyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İşitme Engelliler U23 Milli Takımı Dünya Şampiyonu

23.05.2026 21:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İşitme Engelliler U23 Milli Takımı, Sırbistan'da düzenlenen dünya şampiyonasında zafer elde etti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında desteklediği İşitme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki İşitme Engelliler U23 Milli Takımı, dünya şampiyonu oldu.

Sırbistan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya İşitme Engelliler Futbol Şampiyonası'nda İşitme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki İşitme Engelliler U23 Milli Takımı, dünya şampiyonu oldu.

TFF Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu Başkanı Kerim Vural şampiyonlukla ilgili olarak, "Millilerimizin o inancını her zaman gözlerinden okuyorduk. Ne olursa olsun bu inancın, bu azmin zaferi getireceğinden emindik. Maddi ve manevi desteklerinden dolayı başta TFF Başkanımız İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu olmak üzere TFF 1. Başkan Vekilimiz Mecnun Otyakmaz'a, TFF 2. Başkan Vekilimiz Fuat Göktaş'a ve TFF Amatör Futbol, Kadın Futbolu ve Engelli Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Ural Aküzüm'e teşekkür ediyorum. Riva'daki kamplarda da milli takımımızla birlikte olup her defasında desteklerini gösterdiler" ifadelerini kullandı.

Kerim Vural, dünya şampiyonluğu nedeniyle TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu adına İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel ile birlikte İşitme Engelliler U23 Milli Takımı Teknik Direktörü İsmet Kamak'ı, milli futbolcuları ve tüm teknik heyeti telefonla arayarak tebrik ederek, "Bu dünya şampiyonluğunun hem ülkemiz, hem de engelli futbolunun dünyadaki değerinin anlaşılması adına çok önemli bir başarı kıstası olduğunu unutmamak gerekir" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Engelliler, İstanbul, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İşitme Engelliler U23 Milli Takımı Dünya Şampiyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Borsa İstanbul günü sert yükselişle kapattı Borsa İstanbul günü sert yükselişle kapattı
Grand Kartal Otel faciası davasında istinaf mahkemesi, cezaları hukuka uygun bularak onadı Grand Kartal Otel faciası davasında istinaf mahkemesi, cezaları hukuka uygun bularak onadı
ABD İstihbarat Direktörü Gabbard, Trump’a istifasını sundu ABD İstihbarat Direktörü Gabbard, Trump'a istifasını sundu
250 kilo ağırlığındaki kişinin cenazesi evinden forkliftle çıkarıldı 250 kilo ağırlığındaki kişinin cenazesi evinden forkliftle çıkarıldı
Hakan Safi’den Jorge Jesus iddialarına yanıt Hakan Safi'den Jorge Jesus iddialarına yanıt
Trump oğlunun düğününe gitmiyor Trump oğlunun düğününe gitmiyor

21:35
Yüksel Yıldırım iki oyuncunun ismi verdi: Galatasaray’dan istiyoruz
Yüksel Yıldırım iki oyuncunun ismi verdi: Galatasaray'dan istiyoruz
21:24
Türk futbolunun önemli kulüplerinden Altınordu devrediliyor
Türk futbolunun önemli kulüplerinden Altınordu devrediliyor
21:16
CHP’de ortak bildiri toplantısında büyük kriz, Ahmet Akın imza atmadı
CHP’de ortak bildiri toplantısında büyük kriz, Ahmet Akın imza atmadı
20:46
CHP Kurultayı soruşturmasında 9 kişi tutuklandı
CHP Kurultayı soruşturmasında 9 kişi tutuklandı
20:40
Trump’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
19:30
Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig’e yükseldi
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig'e yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 21:55:48. #7.12#
SON DAKİKA: İşitme Engelliler U23 Milli Takımı Dünya Şampiyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.