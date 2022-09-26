İşitme ve görme engelli milli judocu, paralimpik şampiyonluğu hayaliyle çalışıyor - Son Dakika
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İşitme ve görme engelli milli judocu, paralimpik şampiyonluğu hayaliyle çalışıyor

26.09.2022 11:08

İşitme ve görme engelli milli judocu Tuğba Gülşah Konuş, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılıp, orada şampiyonluk yaşamayı hedefliyor.

İşitme ve görme engelli milli judocu Tuğba Gülşah Konuş, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılıp, orada şampiyonluk yaşamayı hedefliyor.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yönetimi Bölümü 3. sınıf öğrencisi 26 yaşındaki Konuş, 2023 Avrupa Şampiyonası ve 2024 Paris Paralimpik Oyunları için çalışmalarını sürdürüyor.

Milli sporcu Konuş, AA muhabirine, görme engelinin doğuştan, işitme engelinin ise küçük yaşlarda geçirdiği hastalık sonucu oluştuğunu söyledi.

Sağ kulağının tamamen duymadığını, sol kulağının ise çok az işittiğini belirten Konuş, "Her engellinin yaşadığı gibi ben de çeşitli zorluklar çekiyorum. Derslerime çalışırken, sosyal hayatta ve antrenmanlarımda engelim nedeniyle sorunlar yaşayabiliyorum." dedi.

Türkiye ve dünyada katıldığı çeşitli şampiyonalarda başarılar elde ettiğini dile getiren Konuş, hem eğitiminde hem de spor alanında kendi çabalarıyla bugünlere ulaştığını vurguladı.

"Ay-yıldızlığı bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum"

Konuş, işitme engeli nedeniyle çok az ses duyduğunu ancak algılayamadığını aktardı.

Çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini anlatan Konuş, "Bundan sonraki hedefim Avrupa ve paralimpik oyunlarında şampiyon olmak. Altın madalyaları ülkemize getirip, ay-yıldızlığı bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Konuş, tüm engellilerin spor yapması ve sosyalleşmesi gerektiğini, bu kapsamda Türkiye'de birçok desteğin olduğunu sözlerine ekledi.

İn: "Engelini sporla aşmış biri"

Judo antrenörü Eren İn, dünya çapında başarılar elde eden Tuğba Gülşah Konuş ile birebir çalıştıklarını anlattı.

Sporcusunun engellilere örnek olduğunu belirten İn, "Tuğba küçük yaşlardan bu yana judo yapıyor, gittiği okuldaki hocalarının tavsiyesiyle 17 yaşında başlamış. Judo tekniğini öğrenip, engelini sporla aşmış biri. Görme ve işitme engeline rağmen rakiplerini tekniğiyle yeniyor. Şimdi onu olimpiyatlara hazırlıyoruz. Olimpiyatlarda olsun Avrupa'daki şampiyonalarda olsun Tuğba'nın Türk bayrağını dalgalandıracağına inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Mili judocu Elif Kuşku ise birlikte antrenman yaptıkları Konuş'un tüm sporculara örnek olduğunu kaydetti.

Konuş'u her zaman takdir ettiğini belirten Kuşku, "Bazı engelliler kendini dünyadan soyutluyor. Tuğba öyle değil. Bizimle burada engellerini aşarak spor yapması örnek alınacak bir durum." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Paris, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor İşitme ve görme engelli milli judocu, paralimpik şampiyonluğu hayaliyle çalışıyor - Son Dakika

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