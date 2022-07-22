İskenderun'da geleceğin futbolcularına kadın antrenör - Son Dakika
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İskenderun'da geleceğin futbolcularına kadın antrenör

22.07.2022 16:17
İskenderun'da geleceğin futbolcularına kadın antrenör

Hatay'ın İskenderun ilçesinde özel bir firma bünyesinde faaliyet gösteren futbol okulunda 125 öğrenciye Eda Söyler antrenörlük yapıyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde özel bir firma bünyesinde faaliyet gösteren futbol okulunda 125 öğrenciye Eda Söyler antrenörlük yapıyor.

Asaş Filtre Sanayi bünyesindeki futbol okulunun antrenörlüğüne getirilen Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 4. sınıf öğrencisi Eda Söyler okulda bulunan 125 öğrenciye futbol eğitimi veriyor.

'Kadınlarımızın her alanda görev alması bizleri mutlu etmektedir' diyen Kulüp Başkanı Zeki Göçmen, "Spor kulübümüzün yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda futbol okulumuzun antrenörlüğüne Eda Söyler'i getirme kararı aldık. Bu kararımız gerek öğrencilerimiz, gerek ise öğrenci velilerimiz tarafından olumlu karşılandı. Kulübümüz çatısı altında eğitim gören 125 öğrencilerimize desteğimizi sürdüreceğiz" dedi.

Antrenör Eda Söyler ise erkeklerin egemen olduğu futbol mesleğinin kadınlar için zor gibi görünse de işin içerisine girildiğinde ne kadar kolay ve neşeli olduğunu ifade etti. Antrenmanların güzel geçtiğini ve öğrencilerin azim içerisinde birer futbolcu olmak için kıyasıya yarıştığını söyleyen Söyler, "Her kadın kendine inanıp güvensin. Kendine güveni olan kadınların her alanda olduğu gibi futbol alanında da başarılı olacaklarına inanıyorum" şeklinde konuştu. - HATAY

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Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Üniversitesi, İskenderun, Futbol, Hatay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İskenderun'da geleceğin futbolcularına kadın antrenör - Son Dakika

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