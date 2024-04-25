İskilip Kaymakamı, Türkiye şampiyonu olan güreşçileri kabul etti - Son Dakika
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İskilip Kaymakamı, Türkiye şampiyonu olan güreşçileri kabul etti

İskilip Kaymakamı, Türkiye şampiyonu olan güreşçileri kabul etti

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Belediye İskilipspor sporcuları Özdenur Özmez ve Esma Özmez'i Türkiye Şampiyonası'nda elde ettikleri başarılarından dolayı tebrik etti. Polat, genç sporculara Avrupa'da yapacakları müsabakalarda başarı dileklerini iletti ve antrenör Adem Uysal'ı da tebrik etti.

25.04.2024 16:44
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İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Ahmet Ayık U15 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 61 kiloda Türkiye şampiyonu olan Belediye İskilipspor sporcuları Özdenur Özmez ve 50 kiloda şampiyon olan kardeşi Esma Özmez'i kabul etti.

Polat, ziyarette, sporcuları elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik ederek, milli forma ile Avrupa'da çıkacakları müsabakalarda başarı dileklerini iletti.

Genç sporculara ödül veren Polat, ayrıca antrenör Adem Uysal'ı da tebrik etti.

Kaynak: AA

Ahmet Ayık, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor İskilip Kaymakamı, Türkiye şampiyonu olan güreşçileri kabul etti - Son Dakika

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