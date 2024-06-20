İskoçya ile İsviçre EURO 2024 A Grubu'nda berabere kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

İskoçya ile İsviçre EURO 2024 A Grubu'nda berabere kaldı

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İskoçya ile İsviçre arasındaki A Grubu maçı 1-1 berabere sonuçlandı. İskoçya öne geçerken, İsviçre beraberliği sağladı. İsviçre grupta liderliğini sürdürürken, İskoçya ilk puanını aldı. İskoçya'nın savunma oyuncusu Kieran Tierney ise sakatlanarak oyundan çıktı.

20.06.2024 00:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu'nda İskoçya ile İsviçre 1-1 berabere kaldı.

Köln Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan taraf İskoçya oldu. Ön alanda baskı kurarak duran top fırsatları arayan İskoçlar, 13. dakikada McTominay'in golüyle öne geçti. Golün ardından İsviçre topa daha fazla hakim olmaya başladı. Pozisyon bulmakta zorlanan İsviçre, İskoçya savunmasının büyük hatasında Xherdan Shaqiri'nin şık golüyle beraberliği yakaladı ve soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gidildi.

Müsabakanın ikinci yarısına iki takım da kontrollü başladı. 67. dakikada İskoçya'nın Hanley'in kafa vuruşunda bir topu direkten dönerken, kalan bölümde iki takım da pozisyon üretemedi ve maç 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla İsviçre, grupta puanını 4'e yükselterek avantajını sürdürdü. İskoçya ise ilk puanını elde etti.

Grubun son maçlarında İsviçre, Almanya ile karşılaşacak. İskoçya ise Macaristan ile kozlarını paylaşacak.

Tierney, devam edemedi

İskoçya'nın savunma oyuncularından Kieran Tierney, sakatlanarak oyunda devam edemedi.

Müsabakanın 59. dakikasında yaşanan bir pozisyonda ayağı zemine takılan Tierney, yerde kaldı.

Oyuncunun saha içinde tedavisi gerçekleştirilirken, 27 yaşındaki isim sahayı sedyeyle terk etti.

Kaynak: AA

Almanya, İsviçre, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor İskoçya ile İsviçre EURO 2024 A Grubu'nda berabere kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:09 Adı yasak aşk, tehdit, uyuşturucu kullanımı ve rüşvete karışan hakim hakkında karar çıktı Adı yasak aşk, tehdit, uyuşturucu kullanımı ve rüşvete karışan hakim hakkında karar çıktı
22:01 İsrail ordu sözcüsü Hagari’den Tel Aviv’i karıştıran Hamas itirafı İsrail ordu sözcüsü Hagari'den Tel Aviv'i karıştıran Hamas itirafı
21:37 Özgür Özel’den Bahçeli’yi kızdıracak sözler: Çıkar ittifakı onların işi Özgür Özel'den Bahçeli'yi kızdıracak sözler: Çıkar ittifakı onların işi
21:15 Marmaray’da tekme ve yumruklar havada uçuştu Marmaray'da tekme ve yumruklar havada uçuştu
18:48 Hastane tuvaletine gizli kamera kuran adam evinde ölü bulundu Hastane tuvaletine gizli kamera kuran adam evinde ölü bulundu
23:58 Günün son maçında puanlar pölüşüldü İskoçya ve İsviçre 1-1 berabere kaldı Günün son maçında puanlar pölüşüldü! İskoçya ve İsviçre 1-1 berabere kaldı
22:34 Duyunca şok olacaksınız İşte Arda Güler’in yeni adresi Duyunca şok olacaksınız! İşte Arda Güler'in yeni adresi
21:48 Turnuvaya fırtına gibi başladılar Almanya’yı heyecanlandıran istatistik Turnuvaya fırtına gibi başladılar! Almanya'yı heyecanlandıran istatistik
21:33 CHP, Mehmet Şimşek’le ne görüşecek Özgür Özel tek tek açıkladı CHP, Mehmet Şimşek'le ne görüşecek? Özgür Özel tek tek açıkladı
21:04 Sürprize izin vermediler Almanya, Macaristan’ı da rahat geçti Sürprize izin vermediler! Almanya, Macaristan'ı da rahat geçti
19:51 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Halil Umut Meler’e sahip çıktı: Dövdüğümüz hakem ikinci maçına çıkacak TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Halil Umut Meler'e sahip çıktı: Dövdüğümüz hakem ikinci maçına çıkacak
19:46 Komşuda yangın paniği Alevler başkenti tehdit ediyor Komşuda yangın paniği! Alevler başkenti tehdit ediyor
17:39 Büyük kapışma Batshuayi Aslan oluyor Büyük kapışma! Batshuayi Aslan oluyor
17:09 Baraja giren 3 kardeş boğularak can verdi Baraja giren 3 kardeş boğularak can verdi
16:54 Sokak hayvanları nasıl uyutulacak AK Parti’den yeni açıklama var Sokak hayvanları nasıl uyutulacak? AK Parti'den yeni açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2024 00:34:22. #1.11#
SON DAKİKA: İskoçya ile İsviçre EURO 2024 A Grubu'nda berabere kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement