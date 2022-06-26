İslahiye Belediyesi ve İslahiye Belediyesi Gençlikspor tarafından organize edilen ve bu yıl ikincisi gerçekleştirilen futbol turnuvası, 11 takımın katılımıyla Atatürk Stadyumunda başladı.

Kaynak: AA

Gaziantep, Jandarma, Komando, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › İslahiye Belediyesi bahar futbol turnuvası başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.