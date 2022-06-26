İslahiye Belediyesi bahar futbol turnuvası başladı - Son Dakika
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İslahiye Belediyesi bahar futbol turnuvası başladı

26.06.2022 11:59
İslahiye Belediyesi bahar futbol turnuvası başladı

Gaziantep'in İslahiye Belediyesi tarafından düzenlenen 2. bahar futbol turnuvası başladı.

Gaziantep'in İslahiye Belediyesi tarafından düzenlenen 2. bahar futbol turnuvası başladı.

İslahiye Belediyesi ve İslahiye Belediyesi Gençlikspor tarafından organize edilen ve bu yıl ikincisi gerçekleştirilen futbol turnuvası, 11 takımın katılımıyla Atatürk Stadyumunda başladı.

Turnuvada, Türkbahçespor ile Jandarma Komando Taburu arasında gerçekleştirilen ilk karşılaşmayı, Jandarma Komando Taburu 3-0 kazandı.

Turnuvada dereceğe giren takımlara çeşitli ödüller verilecek.

Türkbahçespor teknik direktör görevini yürüten muhtar Gülay Çetin, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için futbol takımı oluşturduklarını belirterek, tüm takımlara başarılar diledi.

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Kaynak: AA

Gaziantep, Jandarma, Komando, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İslahiye Belediyesi bahar futbol turnuvası başladı - Son Dakika

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