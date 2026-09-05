İsmail Akçay Yol Koşusu'nun 18'incisi yarın Balıkesir'de 10 kilometre koşulacak

Türk atletizm tarihinin önemli maratoncularından İsmail Akçay adına bu yıl 18'incisi düzenlenecek İsmail Akçay Yol Koşusu, yarın Balıkesir'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamaya göre, kadın ve erkek kategorilerinde düzenlenecek yarışa 16 yaş ve üzerindeki yerli ve yabancı sporcular katılabilecek.

Saat 18.00'de başlayacak yarış, 10 kilometre mesafede koşulacak.