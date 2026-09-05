İsmail Akçay Yol Koşusu'nun 18'incisi yarın Balıkesir'de 10 kilometre koşulacak - Son Dakika
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İsmail Akçay Yol Koşusu'nun 18'incisi yarın Balıkesir'de 10 kilometre koşulacak

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Türk atletizminin önemli maratoncularından İsmail Akçay adına bu yıl 18'incisi düzenlenecek yol koşusu, yarın Balıkesir'de gerçekleştirilecek. Kadın ve erkek kategorilerinde saat 18.00'de başlayacak 10 kilometrelik yarışa 16 yaş ve üzerindeki yerli ve yabancı sporcular katılabilecek.

Türk atletizm tarihinin önemli maratoncularından İsmail Akçay adına bu yıl 18'incisi düzenlenecek İsmail Akçay Yol Koşusu, yarın Balıkesir'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamaya göre, kadın ve erkek kategorilerinde düzenlenecek yarışa 16 yaş ve üzerindeki yerli ve yabancı sporcular katılabilecek.

Saat 18.00'de başlayacak yarış, 10 kilometre mesafede koşulacak.

Kaynak: AA

İsmail Akçay, Balıkesir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsmail Akçay Yol Koşusu'nun 18'incisi yarın Balıkesir'de 10 kilometre koşulacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsmail Akçay Yol Koşusu'nun 18'incisi yarın Balıkesir'de 10 kilometre koşulacak - Son Dakika
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