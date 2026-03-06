İsmail Hacı Bekar'dan Çifte Şampiyonluk - Son Dakika
İsmail Hacı Bekar'dan Çifte Şampiyonluk

06.03.2026 14:06
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencisi İsmail Hacı Bekar, ÜNİLİG Şampiyonası'nda iki altın madalya kazandı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Mühendislik Fakültesi öğrencisi, dünya şampiyonu ve milli sporcu İsmail Hacı Bekar, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından 04-06 Mart 2026 tarihleri arasında düzenlenen Bilek Güreşi ÜNİLİG Türkiye Şampiyonası'nda elde ettiği üstün performansla büyük bir başarıya imza attı.

59 üniversiteden toplam 252 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Üniversiteler Ligi (ÜNİLİG) şampiyonasında Erkekler 65 kg kategorisinde mücadele eden Bekar, hem sağ kol hem de sol kol müsabakalarında rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu. Gösterdiği üstün performansla iki ayrı kategoride altın madalya kazanan başarılı sporcu, hem Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ailesine hem de Zonguldak'a büyük bir gurur yaşattı.

Rektör Özölçer: "Öğrencilerimizin Spor Alanındaki Başarılarıyla Gurur Duyuyoruz"

BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, milli sporcu Bekar'ın elde ettiği önemli başarı dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getirerek şu sözleri ifade etti:

"Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak öğrencilerimizin sportif başarılarıyla gurur ve mutluluk duyuyoruz. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen ÜNİLİG Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 65 kilogram kategorisinde hem sağ hem sol kolda tüm rakiplerini mağlup ederek iki altın madalya kazanan kıymetli öğrencimiz İsmail Hacı Bekar'ın bu büyük başarısı bizleri son derece mutlu etmiştir.

Değerli öğrencimizin göstermiş olduğu bu üstün performans; disiplin, azim ve kararlılıkla çalışıldığında gençlerimizin ulusal ve uluslararası platformlarda ne denli önemli başarılara imza atabileceğinin en güzel göstergesidir. Üniversitemiz, sporun her alanında sunduğu güçlü altyapı, nitelikli eğitim ortamı ve öğrencilerimizin çok yönlü gelişimini destekleyen imkanlarıyla gençlerimizin hem akademik hem de sportif başarılarına katkı sunmaya devam etmektedir. Öğrencimizin elde ettiği bu önemli başarı, sadece sporcu öğrencilerimiz için değil, aynı zamanda tüm öğrencilerimiz için azmin ve emeğin karşılığını gösteren güçlü bir motivasyon kaynağıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, genç milli sporcularımızı her daim destekleyen başta Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Osman Aşkın Bak ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ailesi olmak üzere, öğrencilerimizin ve bizlerin her zaman yanında olan Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar ve tüm Yükseköğretim Kurulu ailesine şükranlarımı arz ediyorum. Ayrıca Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı ve Bayburt Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Mutlu Türkmen Hocamıza, ÜNİLİG Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nın başarıyla düzenlenmesine sunduğu kıymetli katkılar ve üniversite sporlarının gelişimine yönelik değerli çalışmaları dolayısıyla teşekkürlerimi sunuyorum. Aynı zamanda şampiyonanın düzenlenmesinde emeği geçen ve öğrencimizi yetiştiren kıymetli antrenörleri ile değerli akademisyenlerimize de teşekkür ediyorum.

ÜNİLİG Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda iki altın madalya kazanarak bizlere büyük bir gurur yaşatan sevgili öğrencimiz İsmail Hacı Bekar'ı yürekten tebrik ediyor; kendisine başarılarla dolu bir üniversite hayatı ve spor kariyeri diliyorum." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

