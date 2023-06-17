İsmail Kartal: Benimle Temasa Geçilmedi - Son Dakika
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İsmail Kartal: Benimle Temasa Geçilmedi

17.06.2023 17:03

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un teknik direktör konuşması sonrası İsmail Kartal, kendisiyle henüz temasa geçilmediğini açıkladı. Kartal daha önce Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük ve teknik direktörlük yapmıştı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün Mali Genel Kurul Toplantısı'nda teknik direktör için konuştu. Sarı-lacivertlilerin efsane ismi İsmail Kartal, sosyal medyadaki iddialar üzerine bir açıklama yaptı.

"BENİMLE TEMASA GEÇİLMEDİ"

TRT Spor'a konuşan Kartal, "Eşimle beraber Başkan Ali Koç'un konuşmalarını izledim. Benimle şu ana kadar temasa geçilmedi. Ancak önümüzdeki günler ne gösterir, bilemiyorum" ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE GÖREV YAPTI

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman ve Ersun Yanal dönemlerinde yardımcı antrenörlük yapan İsmail Kartal, daha sonra ise 2014-2015 ve 2021-2022 sezonunda takımın teknik direktörlüğü görevini üstlenmişti.

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İsmail Kartal, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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