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İsmail Kartal'dan transfer açıklaması - Son Dakika
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İsmail Kartal'dan transfer açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Konyaspor maçının ardından transfer adayları olduğunu belirtti. Kartal, farklı galibiyetin önemli olmadığını, 3 puan almanın önemli olduğunu söyledi. Ayrıca, İtalyan savunmacı Leonardo Bonucci ile yapılan transfer görüşmeleri hakkında da konuşan Kartal, orta saha transferi ve diğer mevkiler için arayışlarının devam ettiğini ifade etti.

İsmail Kartal\'dan transfer açıklaması
10.01.2024 - 23:14,
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- İsmail Kartal'dan 'transfer' açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal:

"Önemli olan 3 puan almak, rekorlarla ilgilenmiyorum"

İSTANBUL - Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada orta saha başta olmak üzere birçok mevki için transfer adayları olduğunu söyledi. Kartal, farklı galibiyetle ilgili de önemli olanın 3 puan almak olduğunu dile getirdi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında sahasında karşı karşıya geldiği Konyaspor'u 7-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından sarı-lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kartal, oyuncularını galibiyetten ötürü tebrik ederek, "Gerekli analizlerle oyuncularımızı en hızlı şekilde hazırladık. Zamanımız yoktu. Bir gün yenileme bir gün de hafif statik antrenmanla maça çıktık. Konyaspor'u biliyorduk. Yaptığımız analizlerle oyuncularımıza güzel görüntülerle, hücumda savunmada ne yapıyorlar her şeyi anlattık. Oyuncularımız evimizde beklentilere cevap vererek farklı galibiyet elde etti. Taraftara bu soğuk havada takımı desteklediği için teşekkür ediyorum. Galibiyetten ve mücadeleden dolayı oyuncuları tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

"Bonucci'nin kariyeri ortada"

Sarı-lacivertli kulübün transfer görüşmeleri için İstanbul'a getirdiği İtalyan savunmacı Leonardo Bonucci ile ilgili de konuşan Kartal, "Transfer adaylarımız vardı hepsini değerlenirdim. Başkan ve yöneticilerle yaptığım toplantıda onun için karar kıldık. Ekonomik ve kariyer, tecrübe anlamında daha faydalı olacağını düşündük. Bonucci'ye 'evet' dedik. Bonucci'nin kariyeri ortada, uygun olup olmadığını size bırakayım. Yaptıkları da ortada" ifadelerini kullandı. İsmail Kartal, orta saha transferi ve diğer mevkiler için transfer arayışlarının devam ettiğini aktardı.

"İsimler önemli değil, çubukluyu sırtına giyen herkes bizim için çok önemli"

İstanbulspor maçında 4 gol katkısı veren Cengiz Ünder'in Konyaspor karşısında kadroda yer almamasıyla ilgili de konuşan İsmail Kartal, "Burada Cengiz, İrfan İsim önemi değil çubukluyu sırtına giyen her oyuncu bizim için önemli. İrfan'ın sezon başından beri performansını kimse unutmasın. Cengiz gol attı diye oynayacak diye bir şey yok. Birçok oyuncu var. Bu oyuncuları maç maç değerlendirerek yük dağılımını birkaç oyuncu üzerinden alıp rotasyonla devam etmek istiyoruz" değerlendirmesini yaptı.

"Bartuğ ikili mücadele ve hava toplarında sertleşmesi lazım"

İsmail Kartal, Bartuğ Elmaz'ın forma şansı bulmasıyla ilgili yöneltilen soruya şu yanıtı verdi:

"Genç ve yetenekli bir oyuncu ve top ayağına yakışıyor. Oyunu iyi görüyor. Kısa-uzun istediği pasları atabiliyor. İyi frikikler atabilen oyuncu. Geniş kadroya sahip olduğumuzdan Bartuğ da bu kadroda. Bunları yaparken de eksikleri olan oyuncumuz. İkili mücadele ve hava toplarında sertleşmesi lazım."

"Önemli olan 3 puanla devam etmek"

Bu sezon birçok rekora imza attıkları hatırlatılması üzerine İsmail Kartal, "Maç maç düşünüyoruz. Rekorlarla falan çok ilgilenmiyorum. Ama bazı maçlar vardır 3 tane pozisyona girersin 1 atarsınız. Önemli olan 3 puanla devam etmek. Bazı maçlarda 10 pozisyona girip 4-5 atarsınız. Biz rekorlar ya da başka şeyler değil maçları kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Güzel farklı galibiyet gelince daha da güzel oluyor. 1-0, 2-0 kazanalım tüm maçları kazanıp şampiyon olalım" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA
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